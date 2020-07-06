 

За травлю ребенка в школе родители отсудили более 87 тысяч рублей компенсации

06.07.2020, 21:15, Новости дня

Мама затравленной в костромской школе девочки выиграла дело в суде. На школу и родителей неуправляемого ученика наложен штраф за моральный и материальный вред.

Как передает ГТРК "Кострома", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", на протяжении длительного времени девочку тиранил одноклассник. Он непристойно ругался на нее, применял физическую силу, в том числе на уроках. Терпение родителей закончилось, когда он бросил в девочку предмет, который повредил колено. Потребовалась операция и дополнительная реабилитация.

Ребенок замкнулся, перестал ходить в школу. Родители приняли решение о переводе дочери в другое учебное заведение. Параллельно они предъявили иск школе и родителям одноклассника. Районный суд Костромы согласился с представленными доказательствами и назначил штраф. Теперь обвиняемые должны выплатить семье 75 тысяч рублей морального вреда и 12,5 тысяч — материального.

Текст:

ГТРК "Кострома"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Трамп заявил о переходе США «к величию»

21.05 / Россия потребовала от США разъяснений по поводу выхода из ДОН

23.06 / Forbes назвал лучшие российские вузы

19.06 / Ученые раскрыли тайну «мяча» из Антарктиды

30.05 / МВД показало, как КОРД задерживал причастных к перестрелке в Броварах. Видео

21.06 / Резня в Великобритании: 3 погибших, 2 раненых

23.06 / Путин поручил направить 100 млрд рублей на льготные кредиты для сохранения занятости

25.06 / Ла Лига. “Реал” обыграл “Мальорку” и продолжает лидировать

16.05 / Глава Минтранса выступил против рассадки через одного в самолетах

04.05 / 12 стран мира с самой высокой долей удаленных сотрудников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска