За травлю ребенка в школе родители отсудили более 87 тысяч рублей компенсации

06.07.2020, 21:15, Новости дня

Мама затравленной в костромской школе девочки выиграла дело в суде. На школу и родителей неуправляемого ученика наложен штраф за моральный и материальный вред.

Как передает ГТРК "Кострома", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", на протяжении длительного времени девочку тиранил одноклассник. Он непристойно ругался на нее, применял физическую силу, в том числе на уроках. Терпение родителей закончилось, когда он бросил в девочку предмет, который повредил колено. Потребовалась операция и дополнительная реабилитация.

Ребенок замкнулся, перестал ходить в школу. Родители приняли решение о переводе дочери в другое учебное заведение. Параллельно они предъявили иск школе и родителям одноклассника. Районный суд Костромы согласился с представленными доказательствами и назначил штраф. Теперь обвиняемые должны выплатить семье 75 тысяч рублей морального вреда и 12,5 тысяч — материального.

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ГТРК "Кострома"