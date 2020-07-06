 

Рожкова прокомментировала отказ совета НБУ продлить полномочия замглавы банка Чурия

06.07.2020, 21:14, Новости дня

Правление Национального банка Украины сожалеет о решении совета НБУ воздержаться от продления полномочий заместителя главы НБУ Олега Чурия на второй срок. Об этом 6 июля сказала агентству “Интерфакс-Украина” исполняющая обязанности председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

“Нам, команде правления НБУ, жаль, что совет сегодня воздержался от принятия решения о назначении Олега Чурия на второй срок. При этом мы понимаем, что основной причиной этого является смена главы НБУ”, – отметила Рожкова.

Она уточнила, что подавать на согласование кандидатуру на должность замглавы НБУ должен новый руководитель регулятора.

“Правление по-прежнему уверено, что Чурий с его опытом работы на рынке и в НБУ, его компетенциями и его экспертизой является лучшим кандидатом на эту должность”, – подчеркнула Рожкова.

19 июня тогдашний председатель НБУ Яков Смолий внес представление совету НБУ о кандидатуре Чурия на должность своего заместителя. 30 июня совет отказался вносить в повестку дня своего заседания этот вопрос. Представление было рассмотрено 6 июля, уже после отставки Смолия. Совет отказался продлить полномочия Чурия.

Пятилетний срок пребывания Чурия на должности истекает 10 июля; по закону, он продолжит занимать пост до назначения нового заместителя.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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