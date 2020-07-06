Мнение: Из переписки историка Соколова

06.07.2020, 21:10, Разное

Из переписки историка Соколова с убитой им сожительницей Ещенко.

Данную переписку требовал обнародовать сам Соколов, чтобы доказать, что не все так однозначно.

Суд на заседании 6 июля огласил переписку историка Олега Соколова с убитой им 24-летней сожительницей и его аспиранткой Анастасией Ещенко. Перед началом оглашения доцент заявил, что именно этими сообщениями девушка довела его до страшного поступка.

«Это маленькая вершина тех страшных оскорблений, этими сообщениями она довела меня до безумия!» – заявил он и добавил, что надеется на открытый суд.

Судья сообщила, что были исследованы два телефона, два ноутбука и системный блок. Были подробно зачитаны сообщения, которые Анастасия Ещенко отправляла в этом году Олегу Соколову, в которой опускали только нецензурную брань.

Судя по оглашенным сообщениям, отношения между Анастасией Ещенко и Олегом Соколовым испортились еще в июле 2019 года. Девушка ревновала его к другим, также она оскорбляла родственников Соколова.

В том числе она посылала ему сообщения следующего содержания: «С бабами общаешься», «***, я слышу, как ты к ней клеишься». Она также писала историку, что ненавидит его и его детей. А в августе даже поехала другим поездом, чтобы он ее не встречал.

Кроме того, на суде была оглашена и иная переписка Олега Соколов. Так, с бывшей женой доцент общался по поводу переводов средств на детей и об общении с ними.

Ранее адвокат семьи Анастасии Ещенко заявила, что Соколов избивал аспирантку до ее убийства. Девушка была уверена в изменах историка, и это приводило к конфликтам.

https://spbdnevnik.ru/news/2020-07-06/sud-oglasil-perepisku-aspirantki-anastasii-eschenko-i-istorika-olega-sokolova – цинк

Оправдывает ли это Соколова? Едва ли. Убийство есть убийство.

Никто не мешал ему порвать с Ещенко, а не выслушивать месяцами оскорбления.