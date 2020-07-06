 

Во Франции утвердили новое правительство

06.07.2020, 21:08, Новости дня

В Новом французском правительстве свои посты сохранили министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, глава минобороны Флоранс Парли, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, глава минздрава Оливье Веран, сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер.

Новым главой МВД Франции стал бывший министр госслужбы и госбюджета Франции Жеральд Дарманен.

Главой министерства культуры стала Розелин Башело. Адвокат Эрик Дюпон-Моретти назначен министром юстиции. Министром экологического перехода стала Барбара Помпили, прежний министр Элизабет Борн перешла на пост министра труда. Главой министерства сельского хозяйства стал Жюльен Денорманди, передает РИА «Новости».

Жан-Мишель Бланкер остался на посту министра национального образования молодежи и спорта. Фредерик Видаль осталась министром высшего образования и инноваций.

На пост министра государственной службы назначена Амели де Моншален, ранее работавшая на должности госсекретаря при французском МИД. Себастьян Лекорню назначен министром заморских территорий, Жаклин Гуро – министром территорий и связей с территориальными коллективами. Официальным представителем правительства стал Габриэль Атталь.

Ранее в пятницу Эдуар Филипп, занимавший должность главы правительства, подал в отставку. Филипп был избран мэром Гавра. За него во втором туре отдали свои голоса 58,8% избирателей.

Премьер-министром Франции стал занимавшийся вопросом выхода страны из самоизоляции Жан Кастекс. 



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