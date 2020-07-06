Интернет-зависимость вызывает проблемы в эмоциональной сфере у подростков

06.07.2020, 21:05, Разное



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В исследовании, которое проводили ученые Сиднейского университета University of Sydney), участвовали 2800 учащихся с 8 по 11 класс из 17 австралийских школ. В течение четырех лет исследователи оценивали поведение детей, чтобы проверить две гипотезы: может ли навязчивое стремление постоянно сидеть в соцсетях привести к трудностям с регулированием эмоций, и могут ли проблемы с эмоциональной сферой провоцировать зависимость от интернета.

По результатам исследования выяснилось, что интернет-зависимость негативно влияет на способность подростков осознавать свои эмоции и ставить перед собой долгосрочные цели. В то же время менее сложные процессы, такие как принятие себя и самосознание, не менялись под влиянием привычки «зависать» в соцсетях. При этом исследователи не нашли подтверждения гипотезе, что существующие проблемы в эмоциональной сфере приводят к интернет-зависимости у подростков.

«12-месячный период постоянного пользования интернетом может быть не таким вредным, как мы думали раньше. Однако, если это поведение сохраняется у подростка в более поздние годы, проблемы с контролем эмоций могут усугубиться», – считает ведущий автор исследования доктор Джеймс Дональд (James Donald).

Исследователи обратили внимание на то, что во время пандемии, когда школы закрылись на карантин, учащиеся старших классов стали как никогда зависимы от интернета, поскольку дистанционное обучение было организовано онлайн. По мнению ученых, родители и педагоги должны ограничивать время, которое подростки проводят в интернете, и организовывать для них досуг офлайн.