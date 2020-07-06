Мнение: Гражданская казнь и красный террор

06.07.2020, 20:55, Разное

Светлану Прокопьеву военный суд приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей. Еще до этого сообщили, что Роскомнадзор включил ее в свой так называемый “список экстремистов” – а это значит, что ни один банк не откроет ей счет, не оформит банковскую карту и не выдаст ни рубля кредита, она не сможет пользоваться банковскими переводами, не сможет взять ипотеку и т.д.

Ощущение от этого приговора такое же мерзкое, как и от всего “процесса”. С одной стороны – конечно, хорошо, что ее не посадили (прокурор, напомню, запросил 6 лет реального срока). Но, с другой стороны, как-то тупо это – радоваться, что ни в чем не виновного человека не засадили в тюрягу, как убийцу или грабителя. А так – ничего хорошего: во-первых, признали виновной в том, что она “оправдывала терроризм”, во-вторых – те санкции, которые на нее наложили, это в чистом виде “гражданская казнь”.

Что такое 500 тысяч для такой депрессивной глубинки, как Псков? Это невероятные деньги. В тех местах зарплата в 25 тыс. рублей в месяц считается “хорошей”, 40 тысяч – шикарной. В уж попадание в “список экстремистов” в наше время – похуже штрафа. В стране огромная часть населения живет буквально “от кредита до кредита”, непогашенный кредит, по опросам, имеют более половины россиян. Светлану же фактически государство насильственно переводит в режим “только наличные” – для многих молодых людей ситуация не то что непривычная, а просто дикая и немыслимая.

Конечно, поднимется вой российской завистливой нищеты – мол, “она же с радио Свобода”, ей “заграница поможет”. Да еще петицию в ее поддержку подписали 150 тысяч человек. Если, мол, каждый из подписавших пришлет ей хотя бы 3 рубля, она почти выплатит штраф… Всё это, увы, так не работает. И радио “Свобода” никому не платит, кроме штатных сотрудников (а Прокопьева не в штате), и деньги люди присылают куда менее охотно, чем ставят подписи, и, к тому же – КАК она получит деньги, если она нигде не может открыть счет?

Уже объявили ее адвокаты, что приговор будут обжаловать. Об этом же говорил и Венедиктов, ее бывший работодатель. Безусловно, надо добиваться оправдания ВЧИСТУЮ – с выплатой всех компенсаций за моральный и материальный ущерб. А что до “оправдания терроризма” – об этом сегодня хорошо написал Александр Шмелев в своем ФБ:

“не надо забывать, что организация ФСБ, вцепившаяся в несчастную Прокопьеву мертвой хваткой и изо всех сил пытающаяся упрятать ее на зону, была создана именно как ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ организация. Причем это декларировалось открыто и публично: мы создаем Всероссийскую чрезвычайную комиссию для проведения в жизнь политики “красного ТЕРРОРА”. И слова у них не расходились с делом: многочисленные захваты заложников, взрывы, убийства (в т.ч. совершенно случайно попадающихся под руку людей) и прочие террористические акты проводились ими в ежедневном режиме и по всей стране. За 3 года “красного террора” жертвами террористов-чекистов стали по разным оценкам от миллиона до 2 миллионов человек. В том числе, более двух десятков депутатов Госдумы, с десяток сенаторов, несколько десятков генералов и так далее. Причем на этом чекисты не остановились, продолжив убивать и запугивать и после того, как на словах уже якобы отказались от террористической деятельности, официально объявив о завершении политики террора.

Каждый год, когда руководство ФСБ вместе со специально приглашенными гостями торжественно собирается на празднование “Дня чекиста” 20 декабря (в годовщину создания проводившей террористическую политику ВЧК) и радостно выпивает на праздничном концерте с телетрансляцией на всю страну, оно занимается не просто “оправданием террора”, но его прославлением и возвеличиванием.

Прокопьева, я напомню, в своей статье Жлобницкого нисколько не одобряла, просто пыталась разобраться в его мотивах. А эти ежегодно не просто одобряют своих основателей и предшественников — террористов из ВЧК, но и по всей России рекламируют их деяния!”

UPD. И такой совсем уж мелкий, точнее – мелочный штришок, прекрасно характеризующий всё наше “правосудие”: в приговоре отдельно отметили, что в добавление к штрафу конфискуют принадлежавший Светлане ноутбук – видимо, как “орудие преступления”.

Текст, в котором я разбираю “запрещенную статью” Прокопьевой – здесь.