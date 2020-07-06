В РФ разработана система отслеживания контактов людей с COVID-19

06.07.2020, 20:48, Новости дня

Минкомсвязи разработало регламент отслеживания контактов людей с положительным тестом на коронавирус на основе геолокации и данных мобильных операторов связи.

Данные Минздрава о номере телефона человека с коронавирусом послужат основой для отслеживания. Система на основе алгоритмов сможет отслеживать по геопозиции и данным операторов других людей, с которыми последние 14 дней у заразившегося были постоянные контакты. Список таких абонентов будет составлен с учетом данных о времени совместного нахождения людей и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода, передает ТАСС.

«В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи РФ и направляются в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД РФ и Минздрав России», – говорится в тексте документа.

Напомним, систему создали систему отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусом, ведомство создало в апреле.