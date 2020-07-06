Госдума призвала предотвратить ущерб собору Святой Софии

06.07.2020, 20:48, Новости дня

Депутаты Госдумы призывают своих коллег в Великом национальном собрании (парламенте) Турции предпринять все возможные шаги, чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесен изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.

«Депутаты Государственной думы убеждены, что необходимо предпринять все возможные шаги для того, чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесен поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба», – передает ТАСС текст проекта обращения нижней палаты российского парламента, подготовленном комитетом по международным делам.

В обращении говорится, что данный вопрос является чувствительным для граждан нашей страны.

На прошлой неделе госсовет Турции провел заседание по изменению статуса собора, итоговое решение планируется принять в течение 15 дней.

В понедельник Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выразив «глубокую обеспокоенность».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.