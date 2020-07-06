Мнение: Три случая путешествия во времени.

06.07.2020, 20:42, Разное

Здравстуйте уважаемые.

Може быыть вам интересно 🙂

Шарлотта Энн Моберли и Элеонор Журден



Интересный случай. Две школьные учительницы в 1901 году отправились на экскурсию в Версаль и, заблудившись в садах, попали их словам в…. 1792 год. Они утверждали, что видели Марию-Антуанетту в ее последние дни перед арестом. Королева сидела перед Малым Трианоном и рисовала, когда вооруженная толпа черни двинулась на Париж.

Вернувшись в настоящее, Шарлотта и Элеонор написали книгу о происшедшем с ними и назвали ее «Приключение». Книга была немедленно раскритикована, а учительниц обвинили в мошенничестве. И это несмотря на то, что у них была обаовая репутация до этого. В качестве доказательства обмана критики использовали современную карту Версаля. Шарлотта и Элеонор описывали, что перед тем, как попасть в прошлое, пересекали мост, который не существовал в их время.

Но…. позднее была обнаружена карта Версаля XVIII века, на которой мост, описанный в «Приключении», действительно был.

Дж. Бернард Хаттон и Йоахим Брандт

В 1932 году репортер немецкой газеты Дж. Бернард Хаттон и фотограф Йоахим Брандт отправились на судостроительную верфь в Гамбурге, чтобы сделать репортаж. Вернулись они в редакцию в страшном возбуждении, заявив, что чудом избежали смерти, так как внезапно все небо над Гамбургом… заполнилось военными самолетами, сбрасывавшими сотни бомб.



Йоахим даже снял пожар и разрушения на камеру. Когда пленку проявили, никаких фотографий на ней не оказалось, и главный редактор посоветовал корреспондентам не злоупотреблять с алкоголем. Через 11 лет Гамбург был полностью разрушен в ходе операции «Гоморра».

Виктор Годдард



Будущий маршал королвких ВВС Великобритании сэр Виктор Годдард в 1935 году, совершая полет на своем биплане с открытой кабиной, попал в турбулентность, во время которой наблюдал странную картину, когда пролетал над заброшенным аэродромом: ландшафт под ним будто бы изменился, на аэродроме, где никого не должно было быть, cтояли самолеты, а между ними сновали механики в одежде синего цвета. Это удивило Годдарда, так как в то время все механики носили коричневую форму. Ему, разумеется, не поверил никто из сослуживцев, и история забылась до тех пор, пока спустя четыре года ВВС и вправду не изменили цвет формы с коричневого на тот самый оттенок синего, который видел Годдард.

Приятного времени суток.