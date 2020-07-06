Мнение: Речь Штурманов

06.07.2020, 20:40, Разное

Самые парадоксальные истории у Штурманов.

Истории Штурманов похожи на сказку про попа и его собаку. У попа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил.

От Штурманов всегда уходят внезапно или вытворяют что-то такое дикое, грабят их, предают.

Причину вы уже знаете и в письмах всегда отмечаете: Штурманы в упор не видят чужую волю и все время навязывают свою, не обращая внимание на то, что нет никакого “мы”, что второй сначала уступает, потом сопротивляется, а потом либо уходит, либо как-то мстит. Шок для Штурманов это потому, что они в упор не замечали сопротивления, из-за привычки не обращать внимания на других и держать фокус только на себе.

Но есть еще одна причина, почему со Штурманами так поступают.

Они почти непрерывно хамят и никогда этого не замечают.

Им кажется, что они очень вежливые люди, но из-за того, что они всегда считают себя главней и больше других, каждая их фраза звучит как хамство.

Вежливость основана на уважении других, на том, что вы видите важность других для них самих, превосходство их фигур в их поле, главенство их воли в их жизни. Если вы это осознаете, то вы выражаетесь действительно вежливо и с вами очень приятно иметь дело.

Но Штурманы просто не способны на это. Поэтому их жизнь полна парадоксов.

Они пишут что-то ласково, а им отвечают агрессивно.

Например они пишут: “Как ты там, мой жирный петушок?” как в рассказе Мопассана. Помните?

Вот эта женщина – Штурман, конечно. Она смотрит на своего мужчину сверху и ее ласковое обращение звучит унизительно для него.

Если такая женщина будет рассказывать историю, она скажет, что отдалась мужчине и засыпала его любовными признаниями, а он вдруг обругал ее и послал. Конечно он подонок. Изначально соблазнил ее от ненависти, стремясь унизить.

Или вот, например, Штурман пишет мне запрос в комментаторы.

vuinyasylqua

Добрый день, Эволюция!

Спасибо за Ваши труды и старания.

Спасибо за то, что помогаете смотреть на привычные вещи под другим углом.

И так далее.

Похвалила меня за старания.

И за другой угол.

Ну и будет сидеть горевать, что я ее не добавила, а если прочитает сейчас, будет голову ломать, что не так с формулировкой и зачем я придираюсь к словам.

Случайных формулировок не бывает.

Штурман всегда формулирует сверху, потому что он смотрит на других сверху, и особенно это противно выглядит, когда он о чем-то просит.

Или когда его косяк.

Вы наверное не раз встречались с привычкой некоторых людей выдавать свои обязанности за услугу.

Вы заключили договор и оплатили вперед, а исполнитель нарушает сроки и на ваш вопрос, где стулья, отвечает, что постарается вам помочь.

Или обещает “решить вашу проблему”.

Это не случайная неудачная формулировка, это установка считать себя пупом земли, независимым и главным.

Штурманы не видят своих косяков и всегда утешают вас сверху, словно это не они причина вашего раздражения.

Штурманы хвалят вас так, что лучше бы они заклеили себе рот скотчем.

Приведите примеры, как Штурманы благодарят, выражают симпатию, приносят извинения и осыпают других градом тухлых яиц, думая, что это теплые слова или красивые комплименты.