 

Компания Suzuki в июне увеличила продажи в РФ на 10%

06.07.2020, 20:30, Новости дня

Японская компания Suzuki в прошлом месяце продала на российском рынке 604 автомобиля.

Данный показатель на 10% превышает те результаты, которые были достигнуты за аналогичный промежуток прошлого года. Кроме того, за первые полгода удалось реализовать на российском рынке около 3,1 тысяч новых машин, что на 17% больше, чем годом ранее. Представители марки анонсировали, что самым востребованным на российском рынке в минувшем месяце оказался кроссовер Suzuki Vitara.

Вторую строчку занимает японский внедорожник Suzuki Jimny, проданный в количестве 102 машин. Замыкает тройку лидеров модель Suzuki SX4 с 81 продажей на российском рынке. Более того, Suzuki в мае сумела продать порядка 350 новых машин, что на 20% уступает показателям, которые достигнуты годом ранее.



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