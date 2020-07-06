 

В РФ начались продажи кроссовера Mercedes-Benz GLB

06.07.2020, 20:30, Новости дня

Немецкая компания Mercedes-Benz стартовала продажи на российском рынке нового кроссовера Mercedes-Benz GLB.

Данный автомобиль в базовой версии получил 1,3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 163 л.с. Кроме того, минимальная стоимость автомобиля у отечественных дилеров составляет от 2,59 млн рублей. Также покупатели могут приобрести усовершенствованную модификацию кроссовера с 2-литровым агрегатом на 224 л.с. мощности. В таком исполнении ценник вырос до 3,43 млн рублей.

Автомобиль получил усовершенствованную приборную панель, искусственную кожу на креслах, мультимедийный центр с 9-дюймовым экраном, а также отдельный блок климат-контроля. Также кроссовер имеет светодиодную головную оптику и новые бамперы.



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