«Русал» удивился размеру штрафа «Норникелю»

06.07.2020, 20:30, Новости дня

Штраф Росприроднадзора «Норникелю» в размере 148 млрд рублей является неожиданным, заявили в «Русале».

«Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время будет созвано заседание совета директоров [«Норникеля»], на котором управляющий партнер и менеджмент предложат источники покрытия убытков от такого беспрецедентного штрафа. Мы уверены, что совместными усилиями акционеры смогут найти решение в этой непростой ситуации», – передает сообщение компании ТАСС.

Напомним, Росприроднадзор сообщил, что ущерб экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске оценен примерно в 148 млрд рублей. Требования о добровольном возмещении ущерба направлены АО «Норильско-Таймырской энергетической компании».

После разлива дизтоплива под Норильском президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться».

4 июля специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.