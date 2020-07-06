 

«Русал» удивился размеру штрафа «Норникелю»

06.07.2020, 20:30, Новости дня

Штраф Росприроднадзора «Норникелю» в размере 148 млрд рублей является неожиданным, заявили в «Русале».

«Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время будет созвано заседание совета директоров [«Норникеля»], на котором управляющий партнер и менеджмент предложат источники покрытия убытков от такого беспрецедентного штрафа. Мы уверены, что совместными усилиями акционеры смогут найти решение в этой непростой ситуации», – передает сообщение компании ТАСС.

Напомним, Росприроднадзор сообщил, что ущерб экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске оценен примерно в 148 млрд рублей. Требования о добровольном возмещении ущерба направлены АО «Норильско-Таймырской энергетической компании».

После разлива дизтоплива под Норильском президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться».

4 июля специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Мировой авторынок в 2020 году может упасть на 20%

24.04 / Борис Джонсон выздоровел и выходит на работу

29.04 / Финансовый комитет Рады отправил на доработку программу деятельности Кабмина – нардеп Железняк

19.06 / Совет ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

05.06 / COVID-19 обнаружили у директора одной из школ Киева – Кличко

28.05 / Число жертв коронавируса в Москве за апрель могут увеличить более чем в два раза

22.06 / Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане

05.05 / Впервые с конца холодной войны — ВМС США и Британии зашли в Баренцево море

11.04 / ОП проведет вебинар для наблюдателей на голосовании о поправках к Конституции

11.05 / Нужна помощь: Егору Шумкову требуется специализированное кресло-коляска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска