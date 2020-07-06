Ученые назвали полезный для диабетиков напиток

06.07.2020, 20:30, Разное

Людям с диабетом 2 типа следует быть очень осторожными в выборе напитков, так как в случае невозможности контроля количества инсулина могут появляться различные осложнения. Ученые рассказали о пользе и эффективности для диабетиков ромашкового чая.

Заболевание практически не проявляет себя на ранних стадиях и человек может не подозревать, что у него диабет 2 типа. Болезнь дает о себе знать повышением в крови уровня глюкозы, вызванным недостаточной выработкой поджелудочной железой гормона инсулина.

Состояние кровеносных сосудов у пациентов ухудшается – циркуляция крови перенасыщенной глюкозой может вызвать поражение сосудов. Эндокринное заболевание способно спровоцировать появление таких проблем с сердцем, как тахикардия, мерцательная аритмия и других нарушений.

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Тебризского университета, нормализовать уровень глюкозы поможет диета и регулярное потребление ромашкового чая. Благодаря всего трем порциям напитка значительно улучшается контроль количества сахара. Научные специалисты предложили выпить три чашки чая из ромашки более 60 участникам исследования в возрасте от 30 до 60 лет, страдающим от диабета 2 типа. Потребление напитка привело к уменьшению уровня HbA1c (гликированный гемоглобин), снижению степени инсулина, а также увеличило антиоксидантную способность у пациентов.