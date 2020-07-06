 

Ученые назвали полезный для диабетиков напиток

06.07.2020, 20:30, Разное

Людям с диабетом 2 типа следует быть очень осторожными в выборе напитков, так как в случае невозможности контроля количества инсулина могут появляться различные осложнения. Ученые рассказали о пользе и эффективности для диабетиков ромашкового чая.
Заболевание практически не проявляет себя на ранних стадиях и человек может не подозревать, что у него диабет 2 типа. Болезнь дает о себе знать повышением в крови уровня глюкозы, вызванным недостаточной выработкой поджелудочной железой гормона инсулина.

Состояние кровеносных сосудов у пациентов ухудшается – циркуляция крови перенасыщенной глюкозой может вызвать поражение сосудов. Эндокринное заболевание способно спровоцировать появление таких проблем с сердцем, как тахикардия, мерцательная аритмия и других нарушений.

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Тебризского университета, нормализовать уровень глюкозы поможет диета и регулярное потребление ромашкового чая. Благодаря всего трем порциям напитка значительно улучшается контроль количества сахара. Научные специалисты предложили выпить три чашки чая из ромашки более 60 участникам исследования в возрасте от 30 до 60 лет, страдающим от диабета 2 типа. Потребление напитка привело к уменьшению уровня HbA1c (гликированный гемоглобин), снижению степени инсулина, а также увеличило антиоксидантную способность у пациентов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Ученые из Швеции обнаружили у тромбоцитов способность бороться с раком

22.04 / Мнение: Какие фильмы посмотреть с детьми, чтобы разбираться в сюжетах мировых картин

22.05 / Личное: Когда зоозащитники — лицемеры

28.04 / Названа самая уязвимая перед коронавирусом группа крови

21.05 / Мнение: О коронавирусе: большая загадка, тройной провал и 5 правил для мужчин

26.06 / Мнение: О реформах на Украине

09.06 / Мнение: Карантин всё

06.07 / Ученые из США назвали самое благоприятное время для занятий спортом

13.06 / Мнение: Американцы дождались своего 1937 года?

28.05 / Мнение: “Шишиги” для Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска