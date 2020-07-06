Еве Грин – 40 лет: 15 самых ярких выходов актрисы

06.07.2020, 20:29, Разное

Она появилась в большом кино в “Мечтателях” Бернардо Бертоллучи в образе Венеры Милосской – и кажется, с тех самых пор и превратилась в идеальное экранное воплощение соблазнительной женственности и порочной невинности. Заданный образ роковой красавицы Ева Грин блистательно отыгрывает и сейчас – причем не только в кино, но и на красной дорожке, превращая каждый свой выход “на ковер” в подобие театрального представления. Неизменная красная помада, причудливо заплетенные волосы, пышные наряды насыщенных темных оттенков из тяжелой ткани с готическими мотивами – во время каждого нового выхода актрисы кажется, что на премьере появляется не столько сама Ева, сколько героини ее картин: ведьмы и волшебницы, жестокие воительницы и разбивательницы сердец.

Ева ГринКликните на фото для просмотра галереи

С моей бледной кожей главное не переборщить с цветом и макияжем в образе, а не то я стану похожа на Мортишу Адамс,

– как-то пошутила Ева, ссылаясь на персонажа знаменитой мрачной семейки. Впрочем, раз за разом признаваясь в любви к черному цвету, она нередко выбирает для выходов в свет платья и других оттенков – например, надевает бежевый воздушный наряд от Elie Saab на вручение премии “Золотой глобус” в 2016 году. Или делает ставку на яркое лимонно-желтое платье Jean Paul Gaultier на презентации бренда Bvlgari год назад. В последние годы актриса начала экспериментировать не только с оттенками, но и с текстурой – вместо привычных платьев в пол в ее гардеробе стали все чаще появляться черные брючные костюмы, вместо прямых линий и минимума украшений – наряды неожиданного кроя и большое количество украшений-каффов. Во время презентации своего нового фильма “Дамбо” в 2019-м Ева пошла ва-банк — и выбрала необычный наряд в форме облака от новаторской марки Iris van Herpen Haute Couture. Кстати, сказочный образ Евы появился на свет при помощи 3D-принтера.

Ева Грин в наряде Iris van Herpen Haute Couture на премьере “Дамбо”, 2019 годКрасная дорожка – это всегда шоу. Поэтому я всегда делаю выбор в пользу чего-то необычного и веселого, а не безопасного и скучного. Вы должны быть смелыми. Ведь мода – это весело… Однажды мой агент принес статью, где меня называли самой дурно одетой актрисой. Я не расстроилась: мне плевать на мнение людей о моем стиле. Окружающие просто боятся всего оригинального,

– уверена Ева, которая с выходом кинематографа из онлайна в офлайн наверняка продолжит радовать нас своими новыми необычными выходами в свет. А пока смотрим ее прошлые яркие появления – оригинальные и смелые, с готическим флером и в духе ревущих 20-х. И – с главной константой образа актрисы, той самой красной помадой.

Ева Грин в Alexander McQueen на Каннском кинофестивале, 2017 годКликните на фото для просмотра галереи