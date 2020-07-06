5 причин посмотреть семейный сериал “Погнали”: путешествие Ольги Медынич, последняя киноработа Децла и не только

06.07.2020, 20:29, Разное

Мать Ольга Медынич и отец Михаил Трухин

В центре сериала “Погнали” – многодетная семья Осиных, которая отправляется в путешествие из Красноярска в Минск, чтобы их младшая дочь Варя приняла участие в международном конкурсе народных песен. Мать семейства, которая и затеяла это путешествие (не такое уж и простое, как может показаться на первый взгляд), сыграла Ольга Медынич. Отца-авантюриста, тут же согласившегося на долгую автомобильную дорогу (тоже неспроста), – Михаил Трухин. Детей тоже сыграли опытные актеры: на счету 16-летнего Артема Фадеева, исполнившего роль скромного старшего сына пары, уже более 40 работ в кино; почти столько же и у 13-летнего Александра Булатова, воплотившего образ хулиганистого Пети; а роль младшей дочки сыграла 10-летняя Вита Корниенко – на сегодня, пожалуй, самая известная юная актриса, на счету которой более 70 ролей, в том числе в популярной картине “Лед 2”.

Ольга Медынич Вита Корниенко

Последняя работа Децла

Одна из серий “Погнали” посвящена Кириллу Толмацкому (Децлу), которого не стало в прошлом году. За несколько месяцев до смерти он успел сняться в сериале в роли самого себя, тогда он признавался, что хотел бы и дальше развиваться в кино, сниматься в главных ролях и писать сценарии. К сожалению, не случилось. По сюжету “Погнали” путь семейства Осиных лежит через Москву, куда вместе с ними отправилась и соседская девчонка Даша (Александра Киселева). Ей нужно попасть на концерт Децла в одном из столичных клубов. Причина – вовсе не музыкальные предпочтения. Мама Даши (Ирина Пегова, предстающая в совершенно неожиданном для нее амплуа) сказала девочке, что рэпер – ее настоящий отец.

Кирилл Толмацкий Кирилл Толмацкий на съемках проекта “Погнали”

Редкий жанр семейного роуд-муви

Семейная тема – один из самых актуальных трендов не только мирового, но и российского кино. Правда, в жанре роуд-муви у нас проектов подобного рода практически нет. “Погнали” – яркое исключение, выводящее семейные кинопутешествия на новый уровень. По словам одного из продюсеров Антона Федотова, семья Осиных обычная только на первый взгляд, а “если копнуть глубже, окажется, что у каждого из них свой скелет в шкафу”. Встречающиеся на пути трудности, неожиданные попутчики, собственные тайны, проблемы и мечты – из этих испытаний складывается долгая дорога к семейному счастью.

Ирина Пегова

Ностальгия по детству и любовь к путешествиям

Для взрослых артистов участие в “Погнали” превратилось в ностальгию по детству, в котором любая дорога воспринимается как необычное приключение. Так, например, маленькая Ольга Медынич часто путешествовала с семьей из Северодвинска, где служил ее папа, в Украину, где жила бабушка. Дорога занимала три дня. “По пути наш старенький жигулёнок частенько ломался, мы грели еду на маленьких конфорках, а продуктов был целый обоз – тогда ведь на трассе не было супермаркетов. Сейчас мне важен комфорт, поэтому я бы не решилась на такое приключение, но в детстве было здорово”, – рассказывала во время съемок сериала Медынич. А вот Михаил Трухин и сейчас с удовольствием отправляется в долгие семейные поездки, признается, что уже объездил таким образом всю Европу, а в “Погнали” – уже с экранной семьей – и Россию.

Михаил Трухин и Ольга Медынич

Широкая география и эксклюзивный транспорт

Путь семьи Осиных не близкий, на своем транспорте им приходится проехать почти всю страну. Съемки сериала начинались в Москве, затем переместились в Краснодарский край и Республику Адыгея. Именно там снимали местные трассы, аутентичные придорожные кафе, заправки, отели и, конечно, горные и лесные пейзажи. Осины путешествуют во вместительном микроавтобусе, который собрали из двух ретро-автобусов специально для сериала. Необычный для наших широт семейный автомобиль на время кинопутешествия становится настоящим домом для семьи Осиных.

Артем Фадеев и Александра Киселева Актерский состав сериала “Погнали”

Текст: Мария Токмашева