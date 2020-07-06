Мнение: Потанина обеднеют?

06.07.2020, 20:18, Разное

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива под Норильском в 148 миллиардов рублей.

Вред водным объектам Росприроднадзор оценил почти в 147,05 миллиарда рублей, почве —в 0,74 миллиарда. Требования о возмещении ущерба ведомство направило в «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию», которая входит в группу «Норникель».

Очевидно, что «Норникель» попытается опротестовать этот цифры в суде, но с учетом огромного общественного внимания к норильской экологической катастрофе, не думаю, что получится отбиться от выплат.

Для «Норникеля» 148 миллиардов рублей – не катастрофическая сумма, выплатит. Как и для Владимира Потанина, состояние которого Forbes оценил в 24 миллиарда. Не рублей, долларов!

Думаю, не ошибусь, если предположу, что акционеры «Норникеля» затянут Потанина в суды с регрессными исками и потребуют, что бы 148 миллиардов рублей были выплечены не со счетов ПАО «ГМК Норильский никель», а из личных сбережений президента и председателя правления «Норникеля» Владимира Потанина.

Продолжаем наблюдать за развитием событий…

Фотографии отсюда и отюда