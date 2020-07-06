Сенатор объяснил мотивы введения Британией новых санкций против России

06.07.2020, 20:16, Новости дня

Британские правящие круги пытаются отвлечь внимание своего общества от серьезнейших проблем, возникших на выходе из пандемии. Для этого им снова понадобилась «российская угроза». Об этом сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя решение Лондона ввести санкции против 25 российских силовиков.

«Внесение российских граждан в санкционный список – произвольно и никаких разумных оснований не имеет. Это решение волюнтаристское, политизированное и нелепое: и сам список, и попытка снова выдернуть посыпанное нафталином дело Магнитского. Это дело – давно развенчанный миф, факты много лет назад были представлены российской стороной», – считает бывший эмиссар МИДа по правам человека, сенатор Константин Долгов. – Реальная действенность мер Лондона также близка к нулю. Никакого влияния на нашу политику они не окажут».

Сенатор напомнил, что в мировой политике любые односторонние ходы порождают ответные, поэтому он уверен, что появление «черного списка» не останется без ответа с российской стороны. Тот факт, что в список попали в основном российские силовики, но в нем нет ни политиков, ни дипломатов, Долгов расценил как страх перед ответными карательными мерами Москвы. По его словам, в Лондоне опасаются зеркального ответа РФ против британских политиков.

Тот факт, что из архивов вновь выдернули дело Магнитского, говорит о том, что определенным силам в Лондоне снова понадобилось пугало в виде российской «угрозы» и мнимых нарушений прав человека, уверен сенатор. «Очевидно, что это не просто решение МИДа, за ним стоит политическая воля. Правящие круги пытаются отвлечь внимание своей общественности от серьезнейших проблем, которые усиливаются в самом королевстве», – уверен Долгов.

«В английском обществе развернули войну с собственной историей, вслед за Соединенными Штатами, – напомнил он. – Мы видим насколько остры межрасовые и межэтнические проблемы. Судя по всему, британцы очень болезненно выходят из пандемии. Поэтому появление черных списков – очередная попытка переложить с больной головы на здоровую».

Напомним, правительство Великобритании ввело в понедельник санкции против 25 граждан России, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. В санкционный список, среди прочих, попали: председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин.

Ранее британский МИД анонсировал, что «черный список» будет включать имена людей якобы причастных, по мнению Лондона, к смерти российского юриста Сергея Магнитского. Напомним, в марте 2018 года в Британии заявили о создании своего «списка Магнитского». Также сообщалось, что санкции могут быть введены сразу после Brexit.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Магнитского и других соучастников преступлений финансиста Уильяма Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия, которые спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности и таким образом была инсценирована картина их собственной смерти».