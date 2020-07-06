Проценко назвал способы избежать второй волны коронавируса в Москве

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06.07.2020, 20:16, Новости дня

Избежать второй волны заражений COVID-19 в Москве можно с помощью пошагового выхода из режима ограничений и постоянного мониторинга ситуации, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Надеюсь, что нет», – сказал Проценко на вопрос о том, стоит ли ждать вторую волну коронавируса в столице.

«Карантинные меры же были не одномоментно сняты. (…) Думаю, что этот пошаговый отказ от карантинных мер с постоянным мониторингом, что же происходит с заболеванием, дают оптимистичный ответ», – передает его слова ТАСС.

Замглавы терапевтического отделения больницы Валерий Самойленко добавил, что важно учесть фактор внутренней миграции, так как во время действия режима самоизоляции перемещение людей между регионами сократилось, однако в перспективе и в связи с открытием границ можно есть вероятность роста заболеваемости.

Проценко предупредил, что в конце эпидемии может увеличиться госпитальная смертность. Это объясняется тем, что в больницах остаются наиболее тяжелые пациенты отделений реанимации и интенсивной терапии. Обычно, у таких пациентов наблюдается полиорганная и дыхательная недостаточность, что зачастую приводит к летальному исходу.

«И к концу эпидемии именно такие пациенты максимально концентрируются в госпиталях и отделениях реанимации. В то время, когда всех пациентов с положительной динамикой выписываем», – отметил Проценко.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в РФ вторая волна коронавируса такого же масштаба, как первая, маловероятна.

Последние данные о ситуации с COVID–19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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