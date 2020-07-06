Верховный суд США отказался освободить выборщиков от штрафов

06.07.2020, 20:15, Новости дня

Верховный суд США в понедельник отказался освободить членов Коллегии выборщиков от штрафов, предусмотренных законами штатов и обязывающих их поддержать того кандидата в президенты, который победил по результатам всеобщего голосования в их штате.

Судьи отказались поддержать дискреционное право выборщиков всего за несколько месяцев до следующих президентских выборов, которые состоятся 3 ноября. Суд вынес решение в пользу штатов Вашингтон и Колорадо, которые наложили штрафы на так называемых «недобросовестных выборщиков»из-за того, что в 2016 году они нарушили свое обещание поддержать демократа Хиллари Клинтон, набравшую больше всего голосов в их штатах.