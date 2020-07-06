Google заблокировала 25 опасных приложений. Вот что нужно немедленно удалить со смартфона

06.07.2020, 20:11, Новости дня

Компания Google изъяла из каталога Google Play более двух десятков вредоносных приложений. 25 программ, среди которых были “суперобои”, шагомер, карточная игра, утилита для создания скриншотов и даже фонарик, воровали учетные записи Facebook.

Список приложений-нарушителей опубликовала киберзащитная фирма Evina. Суммарно они были скачаны свыше 2 миллионов раз и содержали одинаковый вредоносный код.

После установки зловреды дожидались, когда пользователь запустит официальную программу Facebook. Далее, они быстро открывали новую вкладку в браузере и отображали поддельную страницу входа Facebook поверх ранее запущенного приложения. Учетные данные затем отправлялись злоумышленникам.

В магазине Google эти приложения уже заблокированы. Если одна из этих программ была установлена, эксперты призывают как можно скорее удалить её с Android-устройства.

В феврале этого года Google заблокировала около 600 программ, которые навязывали пользователям рекламу. Их общее количество загрузок превышало 4,5 миллиарда.

Разработчики нарушили правила сервиса, которые запрещают приложениям показывать рекламу, пока ими не пользуются, либо заставляют пользователей обманом нажимать на объявления. К таковым относится реклама, которая разворачиваются на весь экран во время телефонного звонка или при использовании карт.

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Вести.Hi-tech