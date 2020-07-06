 

Грузия лишилась миллиардов долларов из-за отсутствия туристов

06.07.2020, 20:08, Новости дня

Грузия в 2020 году ожидала принять до 10 миллионов туристов, однако из-за эпидемии коронавируса эти планы рухнули, сообщил министр финансов республики Иванэ Мачавариани. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью телекомпании «Имеди» Мачавариани сказал, что «по самым оптимистичным прикидкам до конца года в Грузию приедут максимум 50 тыс. туристов».

«Это половина процента от того, что мы ожидали», – сказал он.

«Это очень низкий показатель», – отметил Иванэ Мачавариани.

Следует отметить, что речь идет о туристах из стран Европы. Грузия не намерена открывать границы с соседями, в том числе с Россией. В прошлом году Грузию посетило полтора миллиона россиян, несмотря на то, что после войны-2008 между двумя странами нет дипломатических отношений. При этом после антироссийских акций протестов в июне 2019 года Грузия начала заметно терять российских туристов. Тогда же было прекращено прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

При этом Грузия откроет регулярное воздушное сообщение с Европой не ранее 1 августа. 

В прошлом году Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, посетило 9,4 млн иностранных визитеров. Это дало в бюджет 3,3 млрд долларов.

Центральные улицы Тбилиси и других городов страны, в это время всегда заполненные туристами, пустынны. Закрыты магазины, рестораны, сувенирные лавки, ориентированные на туристов. Почти не работают гостиницы.

В Грузии коронавирусом заболело 953 человека, вылечилось 830, скончались 15.

На туристический сектор приходится десятая часть ВВП Грузии, этот показатель рос в последние годы. Около трети работающих граждан Грузии прямо или косвенно связаны с туризмом.



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