Мнение: Война в памятниками. 06.07.2020

06.07.2020, 20:06, Разное

Продолжение войны с памятниками.



Памятник адмиралу Горацио Нельсону в Норвиче. Пока что только разрисовали.



Еще один Леопольд II перед удалением.



Все что осталось от памятника Фредерику Дугласу в Рочестере, который был активным борцом с рабством в середине XIX века.

Сам памятник обнаружили в овраге неподалеку, с отломанными пальцами и поврежденным лицом.



Христофор Колумб в Окленде. Протестующие обещают снести его до конца месяца.



Замена памятника Колумбу в Детройте.



Расистская рыба в Копенгагене.



Сожженный памятник колонистам в Орегоне.



Памятник медсестре Люси Хиггс в Олбани, которая в 1862 году бежала от рабовладельцев и вступила в армию Севера.



Замена лося/оленя в Портленде.



Еще один обезглавленный Колумб.



Ополченец охраняет памятник в Вирджинии.



Памятник натуралисту Карлу Линнею в Стокгольме и его защитники.



Колонизатор Болдуин в Филадельфии.



В Майями краской облили статую Симона Боливара.



Драка активистов BLM с защитниками памятника в Сент-Луисе.



Исторические предпосылки. Снос памятника британскому королю в 1776 году.