 

Мнение: Война в памятниками. 06.07.2020

06.07.2020, 20:06, Разное

Продолжение войны с памятниками.


Памятник адмиралу Горацио Нельсону в Норвиче. Пока что только разрисовали.


Еще один Леопольд II перед удалением.


Все что осталось от памятника Фредерику Дугласу в Рочестере, который был активным борцом с рабством в середине XIX века.
Сам памятник обнаружили в овраге неподалеку, с отломанными пальцами и поврежденным лицом.


Христофор Колумб в Окленде. Протестующие обещают снести его до конца месяца.


Замена памятника Колумбу в Детройте.


Расистская рыба в Копенгагене.


Сожженный памятник колонистам в Орегоне.


Памятник медсестре Люси Хиггс в Олбани, которая в 1862 году бежала от рабовладельцев и вступила в армию Севера.


Замена лося/оленя в Портленде.


Еще один обезглавленный Колумб.


Ополченец охраняет памятник в Вирджинии.


Памятник натуралисту Карлу Линнею в Стокгольме и его защитники.


Колонизатор Болдуин в Филадельфии.


В Майями краской облили статую Симона Боливара.


Драка активистов BLM с защитниками памятника в Сент-Луисе.


Исторические предпосылки. Снос памятника британскому королю в 1776 году.

Источник: Colonel Cassad



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