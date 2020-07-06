Мнение: Война в памятниками. 06.07.2020
06.07.2020, 20:06, Разное
Продолжение войны с памятниками.
Памятник адмиралу Горацио Нельсону в Норвиче. Пока что только разрисовали.
Еще один Леопольд II перед удалением.
Все что осталось от памятника Фредерику Дугласу в Рочестере, который был активным борцом с рабством в середине XIX века.
Сам памятник обнаружили в овраге неподалеку, с отломанными пальцами и поврежденным лицом.
Христофор Колумб в Окленде. Протестующие обещают снести его до конца месяца.
Замена памятника Колумбу в Детройте.
Расистская рыба в Копенгагене.
Сожженный памятник колонистам в Орегоне.
Памятник медсестре Люси Хиггс в Олбани, которая в 1862 году бежала от рабовладельцев и вступила в армию Севера.
Замена лося/оленя в Портленде.
Еще один обезглавленный Колумб.
Ополченец охраняет памятник в Вирджинии.
Памятник натуралисту Карлу Линнею в Стокгольме и его защитники.
Колонизатор Болдуин в Филадельфии.
В Майями краской облили статую Симона Боливара.
Драка активистов BLM с защитниками памятника в Сент-Луисе.
Исторические предпосылки. Снос памятника британскому королю в 1776 году.
Источник: Colonel Cassad
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