 

Лондон ввел санкции против 25 россиян за нарушение прав человека

06.07.2020, 20:05, Разное

В их числе — глава СК Бастрыкин и судья Криворучко.

Великобритания приняла решение заморозить активы и запретить въезд на территорию страны 25 гражданам России, которые, по мнению британских властей, причастны к нарушению прав человека, а именно – к смерти юриста и аудитора Сергея Магнитского.

Так, в списке оказался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора Виктор Гринь, заместитель главы МВД Алексей Аничин, бывший замначальника СИЗО «Бутырка» Дмитрий Кратов и врач СИЗО «Матросская тишина» Александр Гаусс, судьи Тверского районного суда Москвы Алексей Криворучко и Светлана Ухналева, и другие.

Помимо россиян, в списке оказались 20 жителей Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Джамаля Хашогги, двое высокопоставленных генералов вооруженных сил Мьянмы, причастных к систематическому насилию против народа рохинджа, и две организации из КНДР, ответственные за принудительный труд, пытки и убийства людей в северокорейских концентрационных лагерях.

В 2018 Великобритания приняла так называемую «поправку Магнитского». Закон позволяет Лондону без согласования с Евросоюзом вводить санкции против физических лиц, совершающих грубые нарушения прав человека. Отметим, что именно сегодня в Великобритании вступает в силу этот независимый режим санкций.

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Сергей Магнитский был юристом фонда Hermitage Capital. Благодаря его расследованию стала известна схема вывода из РФ нескольких млрд рублей. В 2008 году Магнитского арестовали, а спустя почти год он умер в СИЗО при неизвестных обстоятельствах. После его смерти США и ЕС ввели масштабные санкции против российских политиков, чиновников и бизнесменов.

Источник: Новая газета



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