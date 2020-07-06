Родным медработников рекомендуют чаще общаться через видеосвязь во время пандемии

06.07.2020, 20:02, Разное



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По словам психолога, организатора Петербургского медицинского форума Сергея Ануфриева, родственники медицинских работников, вовлеченных в борьбу с эпидемией коронавируса, столкнулись с настоящим кошмаром — они круглосуточно испытывают тревогу за своих близких, не видят их неделями.

«Сейчас для многих стало проблемой, что некому укладывать ребенка спать, некому читать сказки на ночь. В таких случаях мы всегда просим набраться терпения и записывать аудио или видео-обращения к своим близким, не прерывать словесный контакт. Можно писать письма папе или маме, работающим в больнице», – говорит Сергей Ануфриев.

Автор проекта #МыРядом2020, психолог Надежда Сафьян посоветовала врачам находить несколько минут, чтобы записать видео-сообщения своим родным, рассказывать, как проходит день, не закрываться в своих эмоциях. Она также призвала родных медработников оказывать поддержку своим близким, но не усиливать их стресс жалобами на зашкаливающую тревогу.

«Родственникам врачей очень важно получить поддержку извне, не транслируя свою тревогу близкому человеку. Это будет для него повышенным стрессом, усилит чувство вины, досады. Найдите психолога, попросите поддержки у близкого окружения. Не ждите, что родной человек, который борется с эпидемией, вас утешит, уделит необходимое количество внимания, для него это будет дополнительной нагрузкой», – утверждает психолог.

Сергей Ануфриев напомнил о том, что в условиях стресса очень важно соблюдать режим питания, сна, физической нагрузки. Гармонизация биохимических процессов очень важна в этот период как для врачей, так и для всех, кто сейчас так или иначе страдает от пандемии. Специалист порекомендовал уделять больше времени прогулкам на свежем воздухе и физнагрузкам.

«А еще важно помнить о том, что эта ситуация закончится, так не будет всегда. Это дает облегчение, когда мы находимся в эпицентре тяжелых событий», – подчеркнула Надежда Сафьян.

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