Личное: Зачем изображать секс в 14?

06.07.2020, 19:54, Разное

23-летняя бывшая фигуристка Бетина Попова рассказала, почему фигурное катание сломало ей жизнь.



Фото: Соцсети

«В 14 лет меня просят показать в танце «секс» и «страсть» и отношение к этому мальчику. Понятия не имея, что это такое, методом проб и ошибок я ищу то, что от меня требуется.

Содержать партнера, постоянно действовать в ущерб себе, работать в постоянном страхе потери (так как если ты что-то делал не так, тебе сразу говорили – он найдет другую партнершу) – весь этот опыт мне пришлось долго выкидывать из своей головы».

Чтобы стать успешным спортсменом в фигурном катании, ребёнок приходит в секцию в пять лет. Его учат танцевать, а что такое танец по своей древней сути?

Поймали мамонта, разделали, пожарили, наелись и самому успешному охотнику нужно дать. Как ему дать? Привлечь танцем.

И вот с этим дерьмом в голове, этим «покажи в танце секс», растут дети.

«Заложенное с 12 лет, извращенное понятие взаимоотношений мужчины и женщины не давало мне долгое время трезво смотреть на отношения».

Возможно, кто-то скажет, что отношения в жизни — не самое главное. Намного важнее социальный успех, когда у тебя — куча медалей, ради которых тебе сломали психику, угробили твоё здоровье.

Что ж, олимпийская медаль — это наверное здорово:

«Позже в моей голове начали появляться мысли, что с таким рабским подходом, навязанным мне, нельзя стать успешным. Пустой человек никому не интересен, каким бы преданным своему делу он ни был. Спортсмены быстро взрослеют, у них нет детства, у них нет юности. И очень часто они остаются несбалансированными личностями. Спорт – это не только блеск медалей и пьедесталы, это тысячи поломанных детей».

Школа? Образование? Игры с подружками в куклы? Первая влюблённость в мальчика?

Да какой там, на всё это времени нет. Есть тренировка. Есть две тренировки в день. Какие уж тут куклы и мальчики?

«Здесь должна была быть фотография с выпускного. Но ее нет. Как и не было в моей жизни выпускного. Будучи очень ответственной спортсменкой, я даже подумать не могла о том, чтобы променять тренировку на выпускной вечер. И лишь сейчас я понимаю сколько ярких моментов моей жизни было пропущено просто так.

Я никогда не боялась пропускать события, которые бывают лишь раз в жизни и смертельно боялась пропустить тренировку, которая бывает каждый день два раза. Насколько затуманен был мой разум и насколько извращенны были мои приоритеты. Сегодня, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что отказывать себе в простых человеческих радостях – было преступлением. Я украла у себя же детские мечты, минуты счастья и множество улыбок».

Вы знаете, я — за спорт. И даже не только за любительский, но и за профессиональный.

За баскетбол, например, когда мальчишки гоняют мяч, а потом вырастают в великих спортсменов. Или за борьбу, бокс, когда пацаны, вместо драк во дворе и наркотиков, находят себя в дружной спортивной семье и вырастают настоящими мужиками.

Но фигурное катание? Нет уж, увольте. Как и балет, фигурное катание требует даже не полной отдачи, а жизни ребёнка.

Вместо машинок — лёд. Вместо велосипеда — лёд. Вместо букваря — снова лёд. Вместо всего на свете, вместо детства, юности, молодости — жизнь на катке, где девочка изображает страсть, не имея даже примерного понятия, что это такое.

Когда я вижу, слышу, читаю, как родители очередного малыша отдали его в такой спорт, меня буквально корёжит от отвращения.

Зачем? За что вы так со своим ребёнком?!

Неужели ваши ущемлённые амбиции стоят лишённого по вашей злой воле детства? Да ни одна медаль не компенсирует поломанной психики. Психики маленького человечка, за которого вы в ответе!

Не права?