Мнение: Нормальный новый лидер

06.07.2020, 19:53, Разное

Но вообще, чем больше я читаю Прокопьеву, тем больше думаю, что на роль “жертвы режима” она не годится, выламывается из нее. Сама ее “запретная статья” очень толковая, и держится она великолепно, и видно, что у нее внутри есть стальной стержень. Такие люди и должны были бы стать настоящей Оппозицией – вместо нынешней московской и давно всех заколебавшей тусовки.

“…я независимый журналист, потому что я сотрудничаю со СМИ, которые они называют иностранными агентами. Потому что в 2017–2018 году я сотрудничала со штабом Навального и Центр «Э» знал меня в этом качестве. Может быть, для них это даже важнее. И вот они устроили зачистку, мы для них не люди.

Наказывать за слова нужно в том случае, если они привели к последствиям, если идет настоящая травля, если человека унижают, преследуют, оскорбляют, его избивают и он попадает, не дай бог, в больницу после слов. Потому что это реально возбуждение вражды и ненависти. Но за мнение и оценки судить нельзя. Я бы аккуратнее с этими словами обращалась, потому что Уголовный кодекс, вся правовая система, которая как бревно — неповоротливая, непонимающая, нечувствующая, неживая, — не может адекватно реагировать на слова.

От того, для кого мы работаем, от читателей, реакцию надо было ждать сильно раньше и по другим поводам. Потому что жители России довольно свободно сдали свои права — право на свободу собрания, свободу высказывания. Конечно, мне хотелось такой реакции очень давно. И даже не по поводу меня, а по поводу разгона митингов, фальсификации выборов, когда у людей воруют голос и люди проглатывают это все. Мы сдали свою свободу, и, как теперь ее вернуть, это большой вопрос. Отвоевывать обратно гораздо сложнее, чем уступать” – из интервью Светланы Прокопьевой изданию «7х7».

Текст, в котором я разбираю “запрещенную статью” Прокопьевой – здесь.