 

Мнение: Нормальный новый лидер

06.07.2020, 19:53, Разное

Но вообще, чем больше я читаю Прокопьеву, тем больше думаю, что на роль “жертвы режима” она не годится, выламывается из нее. Сама ее “запретная статья” очень толковая, и держится она великолепно, и видно, что у нее внутри есть стальной стержень. Такие люди и должны были бы стать настоящей Оппозицией – вместо нынешней московской и давно всех заколебавшей тусовки.

“…я независимый журналист, потому что я сотрудничаю со СМИ, которые они называют иностранными агентами. Потому что в 2017–2018 году я сотрудничала со штабом Навального и Центр «Э» знал меня в этом качестве. Может быть, для них это даже важнее. И вот они устроили зачистку, мы для них не люди.

Наказывать за слова нужно в том случае, если они привели к последствиям, если идет настоящая травля, если человека унижают, преследуют, оскорбляют, его избивают и он попадает, не дай бог, в больницу после слов. Потому что это реально возбуждение вражды и ненависти. Но за мнение и оценки судить нельзя. Я бы аккуратнее с этими словами обращалась, потому что Уголовный кодекс, вся правовая система, которая как бревно — неповоротливая, непонимающая, нечувствующая, неживая, — не может адекватно реагировать на слова.

От того, для кого мы работаем, от читателей, реакцию надо было ждать сильно раньше и по другим поводам. Потому что жители России довольно свободно сдали свои права — право на свободу собрания, свободу высказывания. Конечно, мне хотелось такой реакции очень давно. И даже не по поводу меня, а по поводу разгона митингов, фальсификации выборов, когда у людей воруют голос и люди проглатывают это все. Мы сдали свою свободу, и, как теперь ее вернуть, это большой вопрос. Отвоевывать обратно гораздо сложнее, чем уступать” – из интервью Светланы Прокопьевой изданию «7х7».

Текст, в котором я разбираю “запрещенную статью” Прокопьевой – здесь.

Источник: Размышления вольного социолога



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / «Пусть будет боксёрский бой»: Вступившийся за Уткина Джигурда вызвал Соловьёва на дуэль

24.04 / Евросоюз призвал российские власти осудить угрозы Кадырова спецкору «Новой» Елене Милашиной

02.06 / Пригожину и Тарзану предложили возглавить профсоюз шоу-бизнеса

09.06 / Ученые из США спрогнозировали реакцию людей на появление инопланетян

29.04 / МЧС рассказало, как не надо есть чипсы и сухарики во время эпидемии коронавируса

12.04 / Инвалиды решили напомнить “уставшим” от карантина о своих проблемах

20.05 / Мнение: Отсечение проблем

10.06 / Учёные: Регулярное использование защитных масок и социальное дистанцирование предотвратят новые вспышки COVID-19

21.04 / В КНР начались продажи Honor 30, 30 Pro, 30 Pro+

07.05 / Пострадали тысячи: люди массово упали в обморок на улицах Индии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска