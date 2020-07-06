Юрист усомнился в «подтвержденных» подписях Родченкова в деле биатлонисток

06.07.2020, 19:53, Новости дня

Никакие независимые немецкие эксперты не могли подтвердить, что подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова поддельные, поскольку это закрытое разбирательство, и к делу российских биатлонисток нет никакого доступа, сообщил газете ВЗГЛЯД юрист Артем Пацев, имеющий большой опыт ведения дел в Спортивном арбитраже Лозанны.

Немецкие независимые эксперты якобы подтвердили, что подписи Родченкова, оставленные в 2017 году на документах о судебно-медицинской экспертизы биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, подделаны. Ранее, согласно данным заключениям, девушек пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил.

«Никакие независимые эксперты не могли ничего подтвердить, потому что они не отбирали подписи у Родченкова. К тому же все материалы дела у Спортивного арбитражного суда, куда нет доступа никаким независимым экспертам. Это закрытое судебное разбирательство. А когда выйдет решение CAS, которое ожидается уже скоро, там будет полностью и про подписи, и про позицию Международного олимпийского комитета (МОК), и про судьбу спортсменок», – говорит Пацев.

Юрист напоминает, что в марте этого года, в рамках дела российских биатлонисток, было заявлено якобы об отсутствии собственноручных подписей Родчинкова, в связи с чем МОК на следующий же день сделал запрос и подтвердил, что не все подписи были поставлены собственноручно бывшим директором Московской антидопинговой лаборатории. Поэтому нынешняя экспертиза ничего не меняет, даже если она имела место.