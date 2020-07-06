Защитник Ефремова трижды лишался статуса адвоката

06.07.2020, 19:48, Новости дня

Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что трижды «из-за оппонентов» лишался адвокатского статуса, но выразил готовность к этому и в четвертый раз.

«Был ли я три раза лишен адвокатского статуса? Да, это правда, я даже, может быть, готов на четвертый. Каждый раз это было из-за оппонентов», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Пашаев добавил, что занимается юридической практикой уже 20 лет.

Ранее в понедельник Ефремову было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от компенсаций со стороны виновника аварии.

Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газета ВЗГЛЯД дал прогноз, какой приговор вынесут Ефремову.