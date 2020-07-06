 

Мнение: Расистская рыба, убытки японских пенсионеров и угроза чумы

06.07.2020, 19:45, Разное

1. Вандалы-активисты уже не в первый раз нападают на статую Русалочки в Копенгагене, изображающую героиню известной сказки Ханса Кристиана Андерсена. На этот раз памятник обвинили в расизме:

https://style.rbc.ru/repost/5eff46569a794740a724a68f

На основании бронзовой статуи Русалочки у пирса в Копенгагене появилась надпись «расистская рыба». Полиция ищет преступников.

Скульптура, о которую волны залива разбиваются вот уже 107 лет, ежегодно привлекает до миллиона туристов. Она и прежде подвергалась вандализму, в том числе со стороны активистов по борьбе с китобойным промыслом и активистов за защиту демократических ценностей. Ей дважды сносили голову. Теперь Русалочка не угодила движению Black Lives Matter.

Возможно, впрочем, что это скрытая реклама нового фильма про Русалочку, в которой главную роль играет темнокожая актриса Холли Бэйли.

2. Похоже, японских пенсионеров ждут проблемы:

https://lenta.ru/news/2020/07/03/pens/

Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF), крупнейший в мире, потерял рекордные 164,7 миллиарда долларов в первые три месяца 2020 года. Об этом говорится в отчете ведомства.

Квартальный убыток вырос на 11 процентов из-за кризиса в финансовом секторе на фоне пандемии коронавируса. GPIF потерял 22 процента на инвестициях в акции зарубежных компаний, а также потерпел убытки, вложив средства в японский фондовый рынок (18 процентов). Зарубежные облигации стали единственным крупным активом, которые принесли доход.

Ранее сообщалось об аналогичных крупных убытках пенсионного фонда Норвегии, который также называют крупнейшим в мире. Однако одно дело Норвегия с её населением в 5 миллионов, а другое дело – Япония с населением в 125 миллионов.

Впрочем, во втором квартале мировой рынок акций частично отыграл глубокое 40%-е мартовское падение, так что японцы ещё имеют шанс вернуть часть потерянного.

3. Китайцы упорно продолжают употреблять в пищу переносящих всяческую заразу диких животных:

https://lenta.ru/news/2020/07/05/chuma/

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия, так как у пациента, попавшего в больницу города Баян-Нур, подтвердили заболевание.

В начале июля в граничащей с Россией Западной Монголии была зафиксирована вспышка бубонной чумы. В больницу доставили 27-летнего мужчину и женщину (возраст не уточняется). Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400. Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жителя Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.

Источник: Место для дискуссий



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