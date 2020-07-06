Мнение: Письмо: “Добрая-придобрая”

06.07.2020, 19:35, Разное

Вот смотрите к теме про онегиных и секс.

maximum996

Уважаемая Эволюция, буду рад разбору, заранее огромное спасибо!

Мне 40, холост, детей нет, программист, квартира, машина, живу в провинции, но зарплата московская,

ей 35, воспитывает сына, хорошо зарабатывает фотографированием, тонкая, чувственная, характерная

в июле совпали мы в тиндере.

у меня были странные отношения в то время, я не торопился, до сентября было несколько фраз,

потом попросил телефон и встретились в кафе.

Встречу в кафе я как то не помню почему то совсем, а она спустя время рассказала в подробностях что было

Потом пригласил еще и она позвала на фестиваль польского кино, как оказалось одно из ее увлечений.

Было вино, ночная прогулка и договоренность поехать как нибудь за город.

Поехали за город, рассказала про то что воспитывает сына одна, и какой муж подлец, сразу как то захотелось ей помочь и доказать что не все мужики козлы.

(Онегину очень захотелось доказать, что он не козел. И сейчас под этими щипцами он найдет повод и сбежит. Мужчины, вам такое тоже надо рефлексировать, если не хотите отмораживаться. Белое пальто – саван для либидо. Опишите дальше, как это сработало)

В процессе прогулки болтали, перекусывали, фотографировали ,

Вообще она офигенная, не смотря на все жизненные сложности, веселая, хулиганистая, автостопом ездила, где только не работала,

добрая-придобрая( к собакам и кошечкам),

в какой то момент попробовал поцеловать, не далась.

(Я параллельно еще буду для девушек писать, что нельзя делать с онегиными. На подлецов жаловаться нельзя, они сразу захотят быть хорошими и завянут. Отталкивать, когда онегин хочет поцеловать, нельзя, если вы хотите развития. А мужчинам нужно получше рефлексировать свою реакцию на облом и учиться не обламываться)

Ехал обратно злой, разговоры не сильно уже поддерживал, доехали до подъезда,

провожаю и дает поцеловать, недолго, но жарко.

Как то разозлило, что инициативу перехватила, и с ребенком, думаю да на хрен оно мне надо.

Улетел на зимовку в Азию. Писал оттуда пару раз, обо всем и ни о чем.

Прилетел в карантин, сразу в обсерватор, написал снова. Вышел из обсерватора и что то закрутилось всякое разное, не вспоминал даже о ней.

Сама написала – расскажи про обсерватор, при встрече говорю, встретились, прогулялись, казалось приоткрытая, обнимаю, пытаюсь целовать, дается.

Через пару дней позвал к себе, ужин, вино массаж , поцелуи , но дальше нет. Говорит пока нельзя, по естественным причинам.

(Очень любят женщины с месячными припереться в первый раз и заняться петтингом. Понятно, почему с онегиными так нельзя?)

Еще через пару дней встречаемся, говорит о сексе, хочу говорит связать тебя и делать все что захочу.

Я и не против, связывает, целует везде, но кончить не могу, как то все быстро для меня.

Через день снова встречаемся, снова попытка минета, нет, не могу снова, даже как сам не стараюсь совместно с ней.

(Доярки почему-то уверены, что минет – это мечта мужчин. Только 80% от этого не могут кончить. Половина от этого не в восторге, а некоторым даже больно. И уж конечно это не стоит делать с новым мужчиной вместо секса. Тем более с онегиным)

В пятницу у родителей 44 года со свадьбы, заказ фоотсессию у нее, ездит с моими родителями, фоткает

зову к себе, приезжает уставшая, 2 часа говорит спала, предлагает поготовить еды вместе, съездили закупились, посидели в ресторане, ночью ничего не было, утром первый секс,

проводим день вместе, вечером иницирует минет опять, я говорю без секса не смогу кончить, заканчиваем сексом.

(Самое интересное в доярках, что они часто секс не любят. Для них надои – возможность корону накормить. И уж если они вообразили себя мастерами минета, туши свет. Не делайте так, девушки. Здесь вот получилось, что и он скисает, и ей кисло, она считает, что он не слишком ее хочет, если не приходит в восторг от ее ласк)

На неделе приезжала в гости на обед пару раз, всегда с чем то, подарила бокалы для вина красивые, но так и не далась ни разу.

приехала вчера, рассказала про цистит и проблемы с ним – после секса обостряется, болит.

(В общем ей поэтому не хочется секса, хочется ему кайф доставлять, чтобы он влюбился)

Повалялись, случайно нашла чужой волос, а до этого спрашивала когда у меня были последние отношения – сказал 2 года назад, ну что в принципе и правда, более менее серьезное тогда и было, кроме этого было конечно разное, с выхода из обсерватора только четыре было до нее

прогулялись, купил ей спортивный костюм, договорились встретится после ее дел дома, позже написала что не приедет,

что то еще писала но уже не отвечал, разозлился.

утром отошел, написал прости, не люблю когда догворенности не соблюдает, обвинила меня во вранье.

(Она боится заразиться от него, и сексом заниматься ей больно, и все это в совокупности отмораживает ее)

зову к себе пообедать, обсудить, приезжает говорит на пять минут, спрашивает что я хочу, говорю – хочу быть с тобой,

она – только со мной ? говорю – Да

выясняет дальше, по дурости рассказываю что была не только одна до нее, и параллельно, и они знали о других, срывается, собирается, долго стоит в дверях, я молчу,

я же честно ей рассказываю, и быть с ней только честно хочу, а все остальное что было до нее, это же до нее,

уходит, блокирую везде.

(Он не рапан вроде, но рефлексия у него очень плохая, как у рапана. Он совсем не фиксирует свои мотивы. Вот здесь ему не понравилось, что его нагибают, он ей дал понять, что он мужик – свободный и своевольный и даже развратный где-то. А она и так искала повод расстаться. Поэтому он тут подставился)

Ночью пью, спать не могу. понимаю ступил, косяк мой, рассказал не думая о ней, и вообще все делал не для нее, а для себя – и цветы, ресторан, костюм.

но не мог не рассказать, чувствую что белоснежка, говорит – что тоже два года отношений не было, но вокруг нее столько мужиков, и говорит она про секс столько, не верю что не было, а значит врет.

и она подкалывала меня – голова болела, говорит помогает массаж, алкоголь и секс, два первых попробовали третье еще нет, на след утро пишу как голова, говорит плохо, я – может надо было секс попробовать, говорит попробую напишу помогло ли.

и две недели после первого секса не далась ни разу, а не высыпается, занята постоянно где то.

Понимаю, что накосячил, и уже не исправить ничего, но очень буду благодарен за разбор.

(Косяка что-то не видно никакого. Плохую рефлексию и онежьи пороги видно, да. Надо открыть рот и сказать женщине, что вы хотите серьезных отношений, если хотите. С сексом особо не приставать, пока она не вылечится от цистита или что у нее там, иначе она будет терпеть боль и вас ненавидеть. Учитесь получать радость от минета пока, если эта женщина вам так нравится. На шуточки про секс с другими реагировать надо сразу и жестко, не сопеть и не обижаться молча. Предупредите ее, что шуток таких быть не должно. Но это возможно только если вы предложите ей отношения. В этом случае жесткая реакция на провокации ее будет в границах и будет растить вашу СЗ. Друзья, всем это понятно?)