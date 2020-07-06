Ford анонсировал все три версии нового внедорожника Bronco

06.07.2020, 19:30, Новости дня

Официальная премьера возрожденного внедорожника Ford Bronco состоится уже на следующей неделе.

К настоящему времени известно, что автомобиль получит одновременно три модификации, которые продемонстрировали на видеоролике. Вместе с тем Ford Bronco неоднократно удавалось запечатлеть во время тестовых испытаний на американских дорогах. Более того, эксперты прогнозируют, что внедорожник Ford Bronco сможет приятно удивить своей производительностью и продвинутыми опциями.

Кроме того, автомобиль сохранит привычный полный привод, а также обзаведется новейшими технологиями. Специалисты анонсировали, что возрожденная модель внедорожника Ford Bronco окажется крайне востребованной на американском рынке, где автомобиль ранее уже сумел заработать высокую репутацию.