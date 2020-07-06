Информация о падении самолета в Нижегородской области не подтвердилась

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06.07.2020, 19:30, Новости дня

Сообщение о якобы падении легкомоторного самолета Ан-2 в Дзержинске Нижегородской области оказалось недостоверным, сообщила старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

«Информация о жесткой посадке воздушного судна не подтвердилась. Прокурорская проверка транспортной прокуратурой окончена», – приводит ее слова ТАСС.

О том, что в Дзержинске якобы упал легкомоторный самолет, ранее в понедельник сообщил очевидец. Прибывшие на место оперативные службы видимых разрушений и самолета не обнаружили, но продолжили искать место падения.

По данным «Интерфакса», за падение самолета очевидцы приняли ЧП на газопроводе. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, выехавшие на предполагаемое место падения спасатели выяснили, что там произошла разгерметизация газопровода.



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