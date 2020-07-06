По горам, по полям: Эмили Ратажковски и ее идеальные выходные – в купальнике и с друзьями

06.07.2020, 19:25, Разное

Говорят, блондинкам живется веселее. Так это или нет, новоиспеченная блондинка Эмили Ратажковски ответить вряд ли сможет – ее жизнь и до смены цвета волос была полна ярких моментов. Вот и этот уикенд не стал исключением.

Модель отмечала 4 июля – День независимости США – в компании мужа Себастьяна Беар-МакКларда, их пса Коломбо и общих друзей. Они уехали из родного Нью-Йорка за город, чтобы провести несколько дней на лоне природы. Вместе они красили футболки и шорты в технике тай-дай, обедали под раскидистыми деревьями в саду, загорали, ловили лягушек и изучали окрестности, забираясь на самые высокие холмы по соседству. Заодно Эмили демонстрировала лучшие купальники из последней коллекции своего бренда Inamorata.

Эмили Ратажковски с псом Коломбо

Уверены, этот уикенд подстегнул вдохновение Эмили и клавиатура ее ноутбука не успевала за потоком ее мыслей. Если вы забыли, то Ратажковски сейчас находится в процессе написания мемуаров. О своем литературном труде Эмили рассказывала в недавнем интервью британскому изданию GQ:

Я работаю над книгой-эссе. Сейчас у меня скопилось, наверное, десять текстов, но я пытаюсь усовершенствовать их – этим и занимаюсь. В этом смысле изоляция стала для меня плюсом. У меня есть 160 страниц черновиков, есть агент и лист с его комментариями по поводу текстов, которые он мне написал. И я понимала, что мне нужно будет не отвлекаться, и пообещала себе, что в какой-то момент просто попрошу всех оставить меня в покое и дать мне поработать. А теперь смотрите – мне это даже не понадобилось.

На вопрос о том, что будут представлять собой эти тексты, Эмили ответила так:

Это будет нонфикшен – как мемуары, но с толикой размышлений о политике. Я пытаюсь привнести туда свой опыт модели, которая использует свой образ для бизнеса – и одновременно размышляю о том, как сама становлюсь заложницей красивой картинки. Это очень сложно. Я стараюсь смотреть на это с точки зрения феминизма и найти ответы на важные для себя вопросы. Хотя, возможно, не найду их никогда.

Эмили Ратажковски с мужем Себастьяном Беар-МакКлардом Эмили Ратажковски с подругой Эмили Ратажковски с мужем Себастьяном Беар-МакКлардом