 

В гостях у Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: экскурсия по их новому дому в Лос-Анджелесе

06.07.2020, 19:25, Разное

Будущие муж и жена Дженнифер Лопес и Алекс Родригес приобрели новое поместье за 1,4 миллиона долларов. Дом находится в долине Сан-Фернандо – не самом престижном, но все равно любимом селебрити районе Лос-Анджелеса. Богатые и знаменитые ценят долину за размеренный “деревенский” ритм жизни, отсутствие вечно снующих папарацци и общую расслабленность.

Особняк был построен еще в 1948 году и выполнен в ретро-стиле, а основные элементы декора отсылают к традиционным американским ранчо. Площадь дома составляет скромные 200 квадратных метров. Учитывая размеры жилища, американские риэлторы уверены, что жить в этом доме Дженнифер и Алекс не будут. Они приобрели дом в качестве инвестиции. В пользу этого говорят и выгодные условия покупки.

В доме имеется хозяйская спальня, две комнаты для гостей с общей ванной, гардеробная, гостиная, совмещенная со столовой, кухня и небольшое патио. Есть также гараж на несколько машин. Спортзалов, спа и бассейнов на территории участка, увы, нет – размер и локация не позволяют. В нескольких минутах езды  – торговые улицы, а совсем рядом – плотная застройка соседских домов.



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