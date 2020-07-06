СМИ как оружие пропаганды и информационных войн

06.07.2020, 19:23, Разное

Любая крупная медийная структура

– это чей-то проект, за которым стоят вполне конкретные люди с деньгами и

властью, имеющие свои цели и интересы. Это просто инструмент в их руках. А

какой хозяин захочет и позволит, чтобы, скажем, молоток, который должен

забивать конкретные гвозди “здесь и здесь”, имел собственное особое

мнение по принципиально значимому поводу, совершая действия, идущие вразрез

нуждам владельца? Разумеется, такого никогда не будет.

И если рассматривать ситуацию с

повесткой дня мировых СМИ, то здесь общая картина напоминает, скорее, пульт

помощника режиссера в театре и оборудование светооператора, где нажатием на

определенные кнопки и манипуляциями, можно сменить день на ночь (придать нужный

эмоциональный окрас), подсветить или затемнить те или иные участки декораций (события

текущей реальности), а то и вовсе опустить занавес, скрыв от любопытных глаз

то, как в данный момент на сцене работает “внутренняя кухня”.

В нашей стране есть специалисты,

которые занимаются мониторингом обстановки в международном медийном пространстве.

Они отмечают, что значимые мировые события нередко сопровождаются соответствующими

информационными процессами, которые вполне можно назвать спланированными

операциями. Этими специалистами разрабатываются и высчитываются количественные

показатели, позволяющие видеть общую картину в большом масштабе. Например,

измеряется “индекс агрессивности” по отношению к России – количество негативных

публикаций о нашей стране по отношению к нейтральным за единицу времени, а

также другие параметры.

При рассмотрении большого массива

данных становится наглядно видно, как, например, обострение отношений между

странами приводит к усугублению негативной риторики их СМИ. А стоит двум

высокопоставленным политикам с улыбками пожать друг другу руки и заключить

какое-нибудь значимое соглашение, как по мановению волшебной палочки

“свободные и независимые” внезапно “прикручивают краник” и

меняют свой тон.

Программирование массового

сознания прежде всего собственного населения и информационные атаки на

противника – все это планомерная, неспешная работа в условиях современных гибридных

войн, протекающих под маской как бы мирного времени. Но у СМИ есть и другие функции.

Например, не секрет, что

государства и власть имущие наднациональные элиты могут по публичным

информационным каналам обмениваться друг с другом посланиями, на которые

широкая публика едва ли обратит внимание. Иногда это называют частью “дипломатического

сигнализирования”, “неформальной коммуникацией”, “черными

метками” и прочими терминами.

Это может быть широко растиражированное

выражение “озабоченности” и “личного мнения” какой-либо публичной

фигуры по некоторому вопросу, вывод в свет чьего-либо протеже (открытое утверждение

его принадлежности к конкретной группировке и статуса), выраженное метафорой

предупреждение о применении активных действий в ответ на возможный

нежелательный шаг противника – и так далее, вплоть до дебрей недоказуемой

конспирологии.

В данном случае СМИ и журналисты

выступают в качестве посредников. Подобный способ коммуникации имеет ряд

особенностей по сравнению с прямыми заявлениями официальных лиц. Это позволяет

оказать закамуфлированное давление на противника, минуя рафинированные каноны

дипломатического общения, предупредить его о последствиях некоторых действий;

узнать реакцию ключевых фигур субъекта-получателя на посылаемые сигналы; при

этом сохраняется возможность при необходимости отыграть все назад, ведь

официальных ответственных заявлений сделано не было; также заинтересованная

сторона, формально не участвующая в неком

конфликте или политическом процессе, но влияющая на него из теневой

зоны, может выразить свою позицию, которая должна быть принята адресатами к

сведению, и так далее.

Таким образом, мировые СМИ – это

“ментальная артиллерия” в условиях конфликтов

современного мира. Орудие пропаганды, социокультурного программирования,

канализации энергии широких масс и неофициального внедипломатического общения.

От этого никуда не деться.

И тем, кто следит за своей

информационной гигиеной, как минимум, следует держать данный факт во внимании.

А также почаще в фоновом режиме задаваться вопросами: что это за СМИ, кому оно

принадлежит и чьи интересы отстаивает, какова целевая аудитория того или иного

сообщения, какова глубинная суть материала, и какую задачу сейчас решают его

авторы. Это поможет сделать потребление информации более осознанным.