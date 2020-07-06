Мнение: Что б я так жил

06.07.2020, 19:18, Разное

О, наконец нашла человека, в биографии которого мне хотелось бы очутиться.

В эпоху Караваджо жил в Риме богатый и образованный 28-летний аристократ по имени Пьетро делла Валле. Как-то, в 1614 году, он решил попутешествовать, ко Гробу Господню. Но путешествие весьма затянулось, а маршрут сильно изменился. Когда 12 лет спустя делла Валле вернулся на родину, он привез с собой (впервые в Европу):

— персидских кошек

— клинопись

— фаюмские мумии с фаюмскими портретами

— древний вариант библии Самаритянское Пятикнижие

— моду пить кофе

— а также забальзамированное тело жены-армянки, которое он пять лет возил в своем багаже.

Делла Валле посетил Каир, лазил на пирамиды в Гизе, поклонился реликвиям в Иерусалиме и на Синае, поехал в Стамбул (где пытался подкупить библиотекаря султана, чтобы тот продал ему экземпляр единственного в мире полного сочинения Тита Ливия, оставшегося от Византии — турок банально не смог ее отыскать). Посетил развалины Вавилона (одним из первых европейцев), составил его карту. Нашел Персеполь!!! Оттуда и привез первые образцы клинописи. Подружился с персидским шахом Аббасом. Составил грамматику турецкого (азербайджанского) языка: делла Валле был типичным ренессансным полиглотом-энциклопедистом, который знал еще и кучу мертвых языков. Ел пахлаву в Ширазе. Подружился с окружением пленной грузинской царицы Кетеван, пытался ей помочь, оставил много ценной информации о ней.

Из Персии он решил возвращаться домой, но через Турцию ему было противно это делать (и скучно, наверно), и он решил поехать "более легким путем" — через Индию. Потому что ее держат португальцы, а у них удобные корабли. Пожил в Гоа, познакомился со множеством махарадж.

Тут я ждала, что он двинет в Европу на португальском корабле через Мадагаскар и Мыс Доброй Надежды (или даже через Остров Пасхи — с делла Валле легко сталось бы). Но нет, видимо, он немного подустал. Поэтому вместе со своими слугами и громадным багажом (а там, кроме тела жены еще и хрупкие фаюмские мумии, не забудьте), двинул через Красное море и Суэцкий переешек. И, наконец, вернулся в Италию.

Все эти 12 лет Пьетро делла Валле не забывал писать домой крайне подробные письма с описанием всех чудес, племен, народов и монархов, которые он видел. Писал он конкретному другу, но друг устраивал публичные зачитывания, давал копировать и т.п. Так что для итальянских интеллектуалов это был нескончаемый сериал свежих туристических впечатлений.

Так что, когда делла Валле вернулся в Италию, он сразу заслуженно стал там звездой. Его сразу попринимали во все академии, а папа Римский дал ему почетную должность. Он женился на юной грузинке (которую поручили заботам его жены в эпоху общения с Кетеван), она родила ему 4 сыновей и 10 дочерей. Остаток своей жизни (а он прожил 66 лет) делла Валле писал грамматики и словари восточных языков, издавал свои письма из путешествий, а также сочинял (видимо, для отдыха) оперы и оратории.

Жюль Верн ему жутко завидовал.

Я тоже.

Впрочем, из-за своей обломовщины, я бы наверно предпочла быть его другом Марио Скипано, тем самым, который сидел в Италии и был адресатом его писем.

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