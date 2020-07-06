 

На конференции по ДОН РФ и США обменялись упреками и претензиями

06.07.2020, 19:16, Новости дня

Россия пока не определила дальнейшие действия в связи с выходом США из Договора по открытому небу, многое зависит от поведения стран-участников соглашения, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Безусловно, [рассматриваем] все сценарии, ничто не предопределено пока. Многое зависит от поведения участников [соглашения], от решения тех вопросов, на которые мы обратили внимание: там много организационных вопросов, возникающих с выходом США, там есть ряд решений технического свойства, есть более крупные темы, касающиеся, к примеру, необходимости перераспределения квот на полеты и так далее», – передает слова замминистра ТАСС.

На конференции по ДОН, сообщил Рябков, РФ и США не удалось сблизить свои позиции. «Это был, скорее, взаимный обмен упреками и претензиями. Не видно никакой политической воли со стороны США искать решение и исправлять те недочеты с исполнением договора и отклонением от требований договора, на которые мы им постоянно указываем. Я совершенно уверен, что США выйдут [из ДОН в ноябре]», – отметил Рябков.

Он добавил, что очередное заседание консультативной комиссии по открытому небу состоится 13 июля.

«В октябре пройдет обзорная конференция», – добавил Рябков.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отмечает, что многие страны-участники ДОН «говорили о выходе США в ноябре из этого договора как о предрешенном деле. Многие внутренне с этим, похоже, смирились».

Он отметил, что пока не наблюдается признаков того, что и другие страны могут последовать примеру США и выйти из соглашения. Этот факт Рябков назвал позитивным.

«Но вместе с тем мы не видим у союзников США – их было немало в списке выступавших сегодня участников – готовности помогать решению тех проблем, которые существуют и о которых мы говорим», – отметил замминистра.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого.

В МИД России указывали на отсутствие перспектив заключения нового договора на замену ДОН, а также критиковали США за отказ обсуждать с Россией «претензии» по Договору.

Позже США заявили о готовности работать с Россией для решения вопросов в рамках ДОН.



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