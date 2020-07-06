 

Американский регулятор одобрил тест на антитела к коронавирусу от компании Becton Dickinson

06.07.2020, 19:10, Новости дня

Управление по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) выдало экстренное разрешение на применение теста на антитела к COVID-19 от компании Becton Dickinson, сообщила в понедельник компания.

Данный тест проводится в местах оказания медицинской помощи и позволяет получить результаты в течение 15 минут. Они помогают выявить в крови белки, которые есть внутри вируса.

В FDA эти тесты называют важным инструментом в борьбе с пандемией коронавируса, поскольку они позволяют быстро и относительно недорого диагностировать пациентов в различных условиях.

В мае регулятор одобрил первый тест на антитела к COVID-19, разработанный корпорацией Quidel.

Тест от Becton Dickinson можно использовать с существующей платформой BD Veritor System, которая есть примерно в 25 000 медицинских учреждений в США.

Для использования данного устройства размером чуть больше мобильного телефона не требуются лабораторные специалисты. В Becton Dickinson заявляют, что к концу сентября смогут производить по 2 миллиона тестов в неделю.

Компания в этом году представила несколько других видов тестов на COVID-19 и планирует повысить свои производственные мощности в ожидании второй волны вируса.

«Это коренным образом изменит ситуацию для медработников и пациентов, позволив им провести быстрый диагностический тест на COVID-19 и получить результат в режиме реального времени и в удобном месте – например, в аптеке, отделении скорой помощи, в кабинете у врача», – отметил глава отдела интегрированных диагностических решений Becton Dickinson Дэйв Хики.



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