 

Андрей Разин показал редкие кадры из молодости Михаила Горбачева

06.07.2020, 19:09, Разное

Андрей Разин пояснил подписчикам своего микроблога в Instagram о недавнем разговоре с Михаилом Горбачевым. Создатель и продюсер группы “Ласковый май” поделился редкими кадрами из молодости первого президента СССР.
Продюсер нанес визит Михаилу Горбачеву 5 июля, обсудив с ним предстоящую поездку в Ставропольский край. В ближайших планах Андрея Разина – посещение родины партийного руководителя – села Привольное и проверка усадьбы и могил, где похоронены родители и брат Горбачева. Знаменитость опубликовал несколько архивных снимков с политическим деятелем и его родными, которые можно также увидеть в гостинице “Разин”.

Как пишет интернет-ресурс “ПолитЭксперт”, в ходе беседы Михаил Горбачев коснулся темы изменений в Конституции Российской Федерации. Он считает необходимым внесение поправок в главный нормативный акт страны, поскольку в 1993 году Конституцию “сделали на скорую руку” и в ней отсутствовала конкретика.



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