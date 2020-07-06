 

Мануэль Пеллегрини возглавит “Бетис” по окончанию сезона

06.07.2020, 19:08, Новости дня

Чилийский специалист Мануэль Пеллегрини возвращается к тренерской практике. В следующем сезоне Пеллегрини будет работать с испанским "Бетисом".

Недавно "Бетис" уволил тренера Руби. Остаток сезона клуб из Севильи проведет под руководством Алексисом Трухильосом, а в новом чемпионате "зелёных" будет тренировать Мануэль Пеллегрино. 55-летний чилиец подписал контракт по системе 2+1.

Мануэль Пеллегрини работал в Испании с "Вильярреалом", "Реалом" и "Малагой", после чего он отправился в Англии. Чилиец приводил "Манчестер Сити" к победе в английской премьер-лиги. Последним на сегодняшний день клубом Пеллегрини был лондонский "Вест Хэм".



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