WhatsApp и Telegram отказались выдавать данные гонконгцев властям

06.07.2020, 19:08, Новости дня

Руководство WhatsApp – мессенджера, принадлежащего Facebook, – и Telegram Павла Дурова отказались передавать персональные данные пользователей властям Гонконга, как того требует новый закон о национальной безопасности. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей компаний.

Закон о национальной безопасности в Гонконге – специальном административном районе КНР – был принят в прошлый вторник, 30 июня. Вслед за ним онлайн-активность гонконгцев упала. Пользователи, критикующие правительство Китая, опасаются, что их посты в соцсетях и сообщения в мессенджерах могут стать основанием для ареста и тюремного заключения. Протестующие также могут быть обвинены в сепаратизме, терроризме и подрыве государственной власти.

В WhatsApp и Telegram заявили, что приостанавливают рассмотрение запросов от судов в Гонконге, требующих предоставить данные о пользователях. По словам представителей WhatsApp, обработка таких запросов “поставлена на паузу” до дальнейшей оценки нового закона на предмет соответствия нормативным актам, касающихся прав человека.

В Telegram также объявили, что не намерены обрабатывать “какие-либо запросы о данных, относящихся к гонконгским пользователям, до тех пор, пока не будет достигнут международный консенсус в отношении продолжающихся политических изменений в городе”. В компании отдельно подчеркнули, что “никогда не делились данными с властями Гонконга в прошлом”.

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