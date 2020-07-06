Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке – Кулеба

06.07.2020, 19:06, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию “Крым.Реалии” 6 июля высказал мнение, что Украина покажет всему миру пример успешной деоккупации территории в XXI веке.

Таким образом он прокомментировал возможное возвращение оккупированного и аннексированного Россией Крыма под контроль Украины.

“В XX веке была прекрасная деоккупация территории Эльзаса, в котором я имел возможность три года проживать, представляя интересы Украины в Совете Европы, опыт которого я активно изучал (французская провинция Эльзас была оккупирована Германией в 1940 году во время Второй мировой войны, в 1944 году Франция вернула провинцию под свой контроль. – “ГОРДОН”). Я хочу сказать другое: даже если бы таких случаев не было, это не значит, что мы должны сложить руки и ничего не делать. Если в XXI веке таких случаев не было, значит, будет. И он будет создан нашими руками. И это будет деоккупация Крыма”, – сказал дипломат.

В начале июня во время визита в Германию Кулеба заявил, что вопрос Крыма всегда будет среди приоритетных для Киева, пока полуостров не будет деоккупирован и не вернется в состав Украины. Министр отметил, что Украина хочет создать международную платформу, которая будет заниматься вопросами деоккупации.

Россия аннексировала Крым после незаконного “референдума” 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает Крым со всеми зарубежными политиками, с которыми встречается, но не находит понимания со стороны России.

“Чувствую, что Россия не хочет обсуждать Крым. Но мы помним, что это наша земля”, – заявил он.