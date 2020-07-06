Финал Кубка Украины будет обслуживать женская бригада арбитров

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06.07.2020, 19:06, Новости дня

Украинская ассоциация футбола назначила на финал Кубка Украины между киевским “Динамо” и полтавской “Ворсклой” бригаду арбитров под руководством Екатерины Монзуль. Об этом сообщается на сайте УАФ.

Ассистентами арбитра назначены Александра Ардашева и Марина Стрелецкая, четвертым арбитром – Анастасия Романюк. Арбитром VAR (видеоассистент арбитра) стал Виталий Романов.

Финал Кубка Украины между “Динамо” и “Ворсклой” состоится в среду, 8 июля. Планировалось, что игра пройдет во Львове, однако из-за ухудшения эпидемической ситуации поединок был перенесен в Харьков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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