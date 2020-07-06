Мнение: Неижпапа-агрессор

06.07.2020, 19:05, Разное

Неижпапа-агрессор

Новый командующий ВМСУ адмирал Неижпапа решил познакомить широкую публику со своей скромной персоной и обрушился на мозги не ожидавших такого накала слушателей рассказами о том, как могучий украинский флот вернется в Севастополь, как будет воевать с Россией, и даже почти прослезился, когда говорил о будущих потерях такой войны.

Разумеется, те, кто близко знаком с тем, что представляли и представляют собой ВМСУ, могут только посмеяться от этого селюковского алармизма. В текущих реалиях у ВМСУ нет никаких возможностей себя проявить, кроме как демонстрировать флаг на учениях НАТО или участвовать в мелких провокациях, вроде той, которую Порошенко для срыва президентских выборов организовал в Керченском проливе. Соответственно, карьерный рост украинских «флотоводцев» связан не с успехами в боевой подготовке или боевых действиях, а с демонстрацией максимальной лояльности и «патриотизма». Разумеется, это, конечно, отсекает людей с мозгами от карьерных высот, но, с учетом объективных перспектив украинского флота, никто особо и не тревожится тем, что ВМСУ если и отмечаются чем-то существенным, так это смешными и трескучими заявлениями в СМИ, чем промышлял предыдущий командующий Воронченко (при котором ВМСУ ставили рекорды по дезертирству личного состава) и чем, очевидно, собирается промышлять адмирал Неижпапа.

Нехватку боевых кораблей, инфраструктуры берегового базирования и квалифицированных кадров, как и прежде, дополняют или подменяют примитивной ретрансляцией тезисов времен Порошенко, причем можно отметить, что этот прием вполне работает и при Зеленском, что опять же нас возвращает к вопросу об отличиях или, вернее, отсутствию отличий между Зеленским и Порошенко. Даже странно, что Неижпапа не выдвинулся раньше, хотя, видимо, конкуренция на ниве риторики про «возвращение Крыма» была высока.

Сами же разговоры про Севастополь как базу ВМСУ отсылают нас к мечтаниям Гелетея-Иловайского, который вместо организации парада в Севастополе купил недвижимость за границей. Проблема всех этих обещаний в том, что идет время, они повисают в воздухе, а проблемы тех же ВМСУ остаются. Поэтому через некоторое время к тому же Неижпапе начнут появляться вопросы на тему того, как он решает проблемы с отсутствием жилья для офицеров, почему не развивается украинский флот, почему даже то, что клянчат на Западе, поступает так долго. И проблема тут лежит за пределами ограниченных возможностей Неижпапы. Флот — это дорогое удовольствие, а денег на нормальное развитие ВМСУ у Украины нет. Последние попытки всерьез заняться укреплением ВМСУ приходятся на правление Януковича, когда всерьез обсуждали планы строительства нового фрегата или корвета. Теперь же остается пробавляться небольшими катерами, подачками от американцев и надеждами на то, что какая-нибудь из стран НАТО еще что-нибудь подкинет на бедность. И это в стране, которая в бытность советской республикой была в числе европейских промышленных лидеров и на территории которой располагался такой судостроительный монстр, как Николаевский Судостроительный Завод, который мог строить корабли основных классов, включая авианосцы. Ныне же даже захудалый корвет построить стало невозможно. Закономерный итог незалежности, которая привела к деиндустриализации бывшей УССР.

А раз денег и технологических возможностей нет и не предвидится, чем же ВМСУ заниматься для «возвращения в Севастополь»? Очевидно, что говорильней в СМИ, так как существенного изменения в соотношении сил Черноморского Флота и ВМСУ не предвидится ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Скорее наоборот, по мере появления у ЧФ новых боевых кораблей (в среднесрочной перспективе тут появится еще и вертолетоносец «Севастополь», который должны построить на Керченском заводе «Залив»), это соотношение будет еще сильнее меняться не в пользу Украины. Поэтому рассказы про «Нептуны», «волчьи стаи» и «океанский флот» при ближайшем рассмотрении упираются в объективную реальность, когда остатки могучего украинского флота в случае агрессивных действий будут уничтожены либо в море, либо в местах текущего базирования, для чего у РФ в Крыму более чем достаточный инструментарий ударных средств. Поэтому рассказы про «возвращение ВМСУ в Крым» – это байка из области «ВСУ, если захотят, займут Донецк». В Киеве прекрасно знают, что в случае полномасштабной операции на Донбассе есть, прямо скажем, ненулевая вероятность познакомиться с войсками ЮВО, развернутыми на территории Ростовской области. Точно так же и любая агрессия против Крыма приведет к ответным мерам, после которых история ВМСУ благополучно завершится, хотя украинские адмиралы вполне успешно смогут «воевать Крым» и без кораблей, сидя в Одессе или Киеве.

Так что болтовня Неижпапы если о чем и говорит, так это о том, что украинские липовые адмиралы и флотоводцы, как и прежде, будут знамениты прежде всего героическими пропагандистскими перемогами, далекими от реальности. Собственно, именно по этому пути и следуют ВМСУ с 1991 года. И не Неижпапе тут что-то менять.

Специально для АСД

https://asd.news/articles/voyna/neizhpapa-agressor/ – цинк