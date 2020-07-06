Мнение: Не приняты!

06.07.2020, 18:50, Разное



Кац и Навальный

И вот, кстати, к вопросу о нашей так называемой «реальной оппозиции». Прочитал «анализ Шпилькина», послушал Максима Каца, послушал Навального об их отношении к состоявшемуся мероприятию по «голосованию за Поправки». Все, так сказать, «лучшие люди», самые отчаянные и непримиримые борцы с режимом из «легального спектра». И что они говорят? С разными вариациями – примерно одно и то же: были, мол, огромные махинации при подсчете (Кац, к примеру, говорит о 22 млн. «вброшенных бюллетеней»), все оспаривают и явку, и процент голосов «за». У Шпилькина – явка реальная 42%, a «за» «всего» 55%, у Каца – явка тоже «где-то 40», а расклад голосов – «примерно 50 на 50». Навальный просто кроет Каца и всех, кто звал голосовать «против», и самодовольно заявляет, что был прав, призывая к бойкоту.

Что здесь не так? То, что всё это бухтение – в лучшем случае разговор викторианских джентльменов за виски в клубе. Или академиков после Ученого Совета: «Вы знаете, коллега, мне все же показалось, что выведенная формула недостаточно валидна, если смотреть на пятый знак после запятой…» Или, что ближе к реальности – болтовню на кухне побитых жизнью технарей, «временно» вынужденных переквалифицироваться в продавцов сети «Эльдорадо».

Другими словами – это всё не политика. ТАК политику не делают. Мы видим здесь очередной (который по счету?) бездарный и жалкий «слив», причем в ситуации, когда буквально все козыри у оппозиции на руках… если бы она, конечно, существовала.

Безусловно, итоги «голосования» фальсифицированы. Безусловно, вбросы были – и вбросы гигантские. Это, в общем-то, очевидно всем, даже самому что ни на есть «глубинному народу». Но какой вывод должен сделать из этого ПОЛИТИК? Неужели – что надо начать что-то блеять насчет того, что «наверно, все-таки явка на голосование была поменьше, а голосов «за» – тоже поменьше»?

Конечно, нет. Нормальное и совершенно естественное заявление оппозиции в такой ситуации – такое: «Голосование проведено с огромными махинациями и вбросами, результаты фальсифицированы. Пришедших на голосование было значительно меньше, чем указывается, а самое главное – большинство проголосовавших сказало «нет» поправкам! Именно этот ФАКТ было призвано скрыть самое массовое и масштабное фальсифицирование данных голосования в истории, случившееся в июле 2020 года в России. Это – преступление федерального масштаба, и оппозиция намерена добиваться наказания всех причастных к его совершению».

Для политической силы, для политика, который борется за власть, первый и самый главный вопрос – а ЗАЧЕМ хотя бы гипотетически признавать хотя бы возможность того, что народ поддержал нафиг ему не нужные «поправки» в Конституцию, которую он отродясь даже не открывал? Это же нонсенс. Тем более, что оппозицию специальным законом (!), в спешке принятым перед самым «голосованием», лишили любой, даже куцей возможности как-то следить за ходом голосования и, тем паче, за «святая святых» – подсчетом? Если фактически упразднили наблюдателей, если саму процедуру голосования растянули на 7 дней и создали просто гигантские, невообразимые возможности для «вбросов» чего угодно и куда угодно в эти 7 дней?

Власти думали, что созданием такой, абсолютно герметичной и непрозрачной ни для кого системы «голосувания», они гарантировали себе «победу» в любой ситуации и сделали положение своих критиков «полностью безнадежным»; на самом деле нет. Доведенная до полного абсурда система «голосувания», опробованная на путинских «поправках», имеет одну, но крайне существенную, как сказали бы программисты, «уязвимость»: она принципиально неверифицируема – а следовательно, беззащитна.

То есть оппозиция заявляет: «Вы всё нагло сбрехали, а НА САМОМ ДЕЛЕ на выборах победили мы!» – и властям, строго говоря, нечем крыть. Сослаться на наблюдателей? Так их не было. На независимую прессу? Так ее не допустили. На иностранных наблюдателей? Так их не было тем более. Сказать, наконец, «хорошо, давайте вместе пересчитаем»? Во-первых, ни одного такого прецедента еще не было за всю (!) историю российских выборов (что уже много говорит и о честности выборов, и о так называемых российских судах), а во-вторых – пересчитывать нечего, так как все бюллетени, конечно же, уже (!) благополучно уничтожены.

Властям крыть нечем – а оппозиции очень даже есть чем. У нее есть – а точнее, должен быть! – нормальный свой Шпилькин. Не тот, который в наличии, блеющий «с одной стороны, с другой стороны», а нормальный – тоже с графиками и таблицами, с кривой Гаусса и прочим инструментарием, из которого следует ПОБЕДА оппозиции. Оппозиции ведь и не надо что-то с несомненностью доказывать – ей достаточно заронить, как это называется в Штатах, «обоснованное сомнение». Чтобы общественное мнение с интересом обратилось в сторону властей – «ну и, что на это скажете?» Властям на это сказать нечего, поскольку ВСЯ процедура «голосования» выстроена ею как жульническая с самого начала – именно с тем, чтобы исключать возможность сторонней верификации на ЛЮБЫХ этапах.

И вот в случае «общественного интереса» это Главное Достоинство «машины для выигрыша любого голосования» оборачивается для Системы огромной Дырой Уязвимости.

Причем, обратите внимание – оппозиции ведь даже ничего для этого и делать особо не надо: достаточно просто ткнуть в эту дырку пальцем. НЕ ПРИНЯТЫ поправки – и всё. Народ проголосовал против. А вы – врете.

И ведь ВЫВОДЫ из этого следуют самые далекоидущие. Если поправки не приняты – значит, президент на самом деле не имел права подписывать Указ, вносящий их в Конституцию. Если он такой Указ подписал – значит, он автоматически утратил звание Гаранта этой Конституции, то есть, следуя букве закона – перестал быть президентом. Это всего лишь один из выводов.

Что же следует из того, что НИКТО из российских “видных деятелей оппозиции” не сделал столь “само собой разумеющегося” заявления? Только одно: наша “оппозиция” не является оппозицией в банально политическом смысле слова. Она не борется за власть, она вообще еще не доросла до политики. Власть бездарна, она допускает самые дикие, самые грубые ошибки, подставляется на каждом шагу – но “оппозиция” не в силах воспользоваться ни одной из них.

Хотя ведь прямо перед глазами – отличный пример, КАК это работает. Причем подают его нам наши заклятые друзья-украинцы. Почему б не поучиться?

Речь о пресловутом крымском “референдуме” 2014 года. Тогда, как известно, наши крымские будущие соотечественники при подведении его итогов впали в такой раж и эйфорию, что написали какие-то совсем немыслимые цифры: типа 92% – явка и 93% – “за” вхождение в состав России. И их можно было понять – чего, типа, стесняться? Наблюдателей никаких не было, в избирательных комиссиях – все “свои”, от Украины, по понятным причинам – никого; словом, странно, что все-таки удержались от советских 99% явка и 99% (но видно, что удержались с трудом).

Я там в это время был, ездил из любопытства по участкам в Ялте и Алуште, и могу засвидетельствовать: ажиотаж, безусловно, был немалый, очереди на участках – были, моя оценка – пришло процентов 70-75, проголосовали за – процентов 70. О чем я неоднократно в этом ЖЖ и писал.

А потом читаем, как о результатах того же референдума пишут украинцы – причем все, как под копирку: во-первых, говорят, мы этого референдума не признаем, а во-вторых – даже если считать, что он был, то пришло туда голосовать от силы процентов 30-40 крымчан (“под дулами автоматов”), но и то – на самом деле даже из пришедших большинство проголосовало “против”!

Я поначалу, когда сталкивался с такими мнениями, бывал даже шокирован, думал – “ну, это уж чересчур, как-то совсем перпендикулярно реальности”. А потом понял, своими мозгами шахматиста: украинцы, со своей точки зрения, абсолютно ПРАВЫ! И только так, исходя из своих политических интересов, они и должны говорить. Потому что в этом их СИЛА, сила их позиции.

А у России в этом месте, наоборот – неустранимая слабость. Референдум тот Россия проводила впопыхах, буквально за 3 недели, подготовиться как следует не могла (даже если бы хотела). Из-за этого – вообще НИКАКИХ наблюдателей из хотя бы сколь-нибудь уважаемых стран или организаций (хотя бы из Китая, что ли). В итоге: украинцы говорят – на самом деле крымчане проголосовали против выхода из состава Украины; Крыму и России крыть нечем. Сказать “а мы посчитали, что 90%” – ерунда, вы, россияне, оккупанты и заинтересованная сторона; скажут то же самое крымчане – “ерунда, вы говорите под дулом автомата”. Больше сослаться не на кого, бюллетеней тоже нет, пересчитать нечего.

Именно ПОЭТОМУ на контроль за выборами и голосованиями ОБЯЗАТЕЛЬНО всегда допускают и представителей оппозиции, и – желательно – какую-нибудь вовсе “третью сторону”, каких-нибудь “наблюдателей ОБСЕ”. Или ООН. Не потому, что “такой ритуал”, а затем, чтобы потом результатам было хоть какое-то доверие.

И еще задачка: а как выгляжу я со своим свидетельством про Крым в глазах щирого, идейного украинца? Правильно: в точности как Максим Кац. То есть – как враг, предатель и ренегат. Почему, казалось бы? Ведь я же разоблачаю путинскую ложь про 90% явки и 90% за?! Но украинец тут, даже если словами не может объяснить – чует абсолютно правильно: я, как Кац, хоть и “разоблачаю путинскую ложь”, но все ж – пусть даже из ложно понятого “стремления быть объективным” – на самом деле лью воду на мельницу той же “путинской оккупации”: я ведь говорю, что Крым все-таки большинством голосов в самом деле хотел выйти!

Украинец со мной никогда не согласится – и будет прав, за это упорство его стоит уважать. Но почему мы соглашаемся с Кацем? Особенно учитывая, что объективная реальность в последнем случае скорее всего вовсе не на стороне Путина?