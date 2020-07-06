 

Круизное сообщение между Россией и Абхазией не возобновят до конца года

06.07.2020, 18:48, Новости дня

Круизное сообщение лайнера «Князь Владимир» между Россией и Абхазией не возобновится до конца 2020 года из-за распространения коронавируса, сообщил Росморпорт.

«Мы оказываем услуги, но в этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой поездка в Абхазию, возможно, будет приостановлена до конца года», – передает РИА «Новости» слова представителя Росморпорта.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с распространением коронавируса до середины июля отменяются круизы по Черному морю на лайнере «Князь Владимир» из Сочи в Крым.

Более того, Сейшелы, расположенных у восточного побережья Африки, из-за коронавируса отказались принимать круизные лайнеры вплоть до 2022 года.



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