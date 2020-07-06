В РФ отреагировали на новые британские санкции

06.07.2020, 18:48, Новости дня

Россия намерена принять ответные меры на британский «список Магнитского», в который попали 25 граждан России, сообщил член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.

«Россия примет ответные меры на представленный Великобританией «список Магнитского». Я полагаю, соответствующие меры будут определены МИД и правоохранительными органами», – сказал Кондратьев РИА «Новости».

По его словам, в российском законодательстве предусмотрен принцип симметричного, зеркального ответа. Профильные ведомства определят те или иные шаги, которые предпримет Россия.

Кондратьев добавил, что составление подобного списка – «это проявление враждебности по отношению к России, подобная практика негативно повлияет на двусторонние отношения Москвы и Лондона».

Напомним, Великобритания сообщила о введении персональных санкций в отношении 25 граждан России, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. В санкционный список попали: председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин и другие.

В марте 2018 года в Британии заявили о создании своего «списка Магнитского». Также сообщалось, что санкции могут быть введены сразу после Brexit.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сергея Магнитского и других соучастников преступлений финансиста Уильяма Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия, которые спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности и таким образом была инсценирована картина их собственной смерти».