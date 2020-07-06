Мнение: Взяточничество в России, призыв мигрантов и крах правосудия в США

06.07.2020, 18:42, Разное

1. На Руксперте вышла статья со статистикой по числу уголовных дел за взяточничество в России. Как видно, до 2008 года шёл быстрый рост этого показателя, а после 2008 года в целом сохранился ранее достигнутый уровень взяточничества:

https://ruxpert.ru/Статистика:Взяточничество_в_России

Является ли это показателем высокого уровня коррупции в России? Скорее, это всё же характеризует в первую очередь нашу правоохранительную систему, которая достаточно активно борется со взятками.

2. В руководстве страны трезво оценивают демографическую ситуацию – естественного прироста населения в ближайшие годы в России не будет:

https://tass.ru/ekonomika/8881703

РФ заинтересована в притоке мигрантов, в стране скоро будет не хватать рабочих рук, это серьезный ограничитель роста экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок к основному закону страны.

“Россия нуждается в притоке новых граждан, – отметил он. – Совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро будет очень заметно не хватать рабочих рук, и это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране”.

Путин подчеркнул, что власти продолжат прикладывать усилия для повышения рождаемости внутри страны, но РФ тем не менее нуждается в привлечении людей из-за границы. “Конечно, если речь идет о наших соотечественниках, носителях русского языка и русской культуры, мы вдвойне-втройне заинтересованы в притоке именно таких людей, которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова”, – добавил он.

Напомню, что в целом в 2010-е годы приток мигрантов в Россию снизился. Это стало, отчасти, следствием некоторого истощения миграционных ресурсов стран СНГ, а отчасти – результатом ужесточения миграционного законодательства (власть таким образом отреагировала на рост недовольства обилием мигрантов в нулевых годах).

Лично я полагаю, что есть мигранты, а есть мигранты. В республиках бСССР, например, до сих пор осталось огромное количество абсолютно русских по духу и культуре людей. Если мы сможем привлечь их в Россию, наша страна от этого только выиграет.

3. Американские полицейские, внезапно превратившиеся в самое угнетаемое меньшинство в США, предупреждают, что если так пойдёт дальше, то американскую систему правосудия ждёт крах:

https://lenta.ru/news/2020/06/26/razvalili/

Комиссар полиции Нью-Йорка Дермот Ши заявил, что в скором времени система уголовного правосудия США развалится, так как по всей стране резко выросло число массовых расстрелов и убийств. Об этом в пятницу, 26 июня, он сказал во время пресс-конференции в департаменте полиции Нью-Йорка, передает The New York Post.

«Вы обязаны посмотреть на это. У вас есть система уголовного правосудия, которая разваливается», — сказал он. Комиссар также отметил, что «разваливается» — лучшее слово, чтобы прокомментировать состояние системы.