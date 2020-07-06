Замминистра науки Лукашевич арестовали по делу о хищении 50 млн рублей

06.07.2020, 18:30, Новости дня

Тверской суд Москвы в понедельник удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве более чем на 50 млн рублей.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Лукашевич меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 августа», – передает ТАСС решение судьи Марины Сизинцевой.

Следователь московского суда уточнил, что «всего было пять контрактов, общий ущерб составил 50 млн 385 тыс. рублей».

При этом один из адвокатов Лукашевич заявил, что подозреваемая продолжает занимать замминистра науки, однако готова приостановить выполнение своих должностных обязанностей на время следствия.

В ходе заседания защита просила освободить чиновницу под залог в размере 8 млн рублей. «Индивидуальный предприниматель выразил готовность перевести на счет Лукашевич 3 млн рублей для залога. Также на ее депозите есть еще 5 млн рублей. Все эти деньги мы готовы предоставить в качестве залога», – сказала адвокат.

По ее словам, поручителем за нее выступил директор Федерального института развития образования, психолог и публицист Александр Асмолов.

Помимо прочего, в материалах дела есть информация о том, что ряд фигурантов кроме Лукашевич скрываются от следствия.

«Преступление Лукашевич совершила совместно с другими людьми, в том числе неустановленными. Соучастники умышленно скрываются от органов предварительного следствия», – отметила судья.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки России, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

Ранее сообщалось, что задержанная Лукашевич отрицает вину. Вместе с ней задержан чиновник Россотрудничества Михаил Попов.